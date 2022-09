Boxerská federace nové volby neodhlasovala, prezidentem zůstane Kremljov

Kremljov, jenž tento měsíc otevřel boxerské centrum za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina, byl v květnu zvolen šéfem IBA bez protikandidáta. Jeho nizozemský protivník Boris van der Vorst byl totiž dva dny před volbou prohlášen nezpůsobilým. Sportovní arbitrážní soud CAS následně v červnu rozhodl, že Van der Vorst nebyl připuštěn k volbě neoprávněně, a Kremljov souhlasil s opakováním voleb. Pokud by jejich konání delegáti odsouhlasili, utkal by se o post šéfa IBA s Van der Vorstem.

Podle Kremljovových odpůrců po dnešním rozhodnutí hrozí, že box bude definitivně vyřazen z olympijského programu. „Pokud nebudou nové volby, bude to konec IBA. Myslím, že jestliže nebudeme mít volby, Mezinárodní olympijský výbor IBA natrvalo suspenduje,“ řekl před mimořádným kongresem agentuře Reuters výkonný ředitel organizace USA Boxing Mike McAtee. Americký funkcionář je Van der Vorstovým spojencem a ani on nemohl v květnu usilovat o zvolení do rady IBA.

Box není v předběžném programu OH 2028. Olympijský turnaj v Paříži 2024 bude organizovat stejně jako loni v Tokiu MOV, jenž amatérské asociaci dříve známé jako AIBA toto právo odebral kvůli problémům v oblastech vedení, financí, rozhodování a etiky. Sportovní ředitel MOV Kit McConnell v srpnu uvedl, že největší starosti MOV dělá pomalé tempo reforem IBA a její závislost na ruské energetické firmě Gazprom.