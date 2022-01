Češi nemají kvůli covidu posádku čtyřbobu, dvojbob pojede s Dvořákem Lecjaks

O předchozí závody SP v Siguldě Češi přišli. Testy totiž neprošli Jáchym Procházka, Dominik Záleský a Jakub Nosek. Nákaza se u nich potvrdila i po návratu z Lotyšska a navíc k nim přibyl ještě Jakub Šindelář. Negativní zůstali pouze Dvořák s trenérem a fyzioterapeutem. „Já jsem negativní, myslím, z toho důvodu, že jsem jako jediný letěl letadlem (do a z Lotyšska), takže jsem nepřišel s klukama do kontaktu,“ řekl Dvořák v nahrávce pro média.

Před pokračováním SP a vyvrcholením olympijské kvalifikace musí improvizovat a volba padla na nováčka Lecjakse, který dosud závodil v Evropském poháru. Prvním úspěchem v Německu bylo, že oba prošli úspěšně úvodními testy na koronavirus. „A máme po tréninku na dráze, takže jsme se kvalifikovali do závodu dvojbobů. Čtyřbob nepojedeme, protože posádka na to není,“ konstatoval Dvořák a dodal, že kvůli hrozbě nákazy není v psychické pohodě. „Bojím se každejch testů,“ přiznal.

Ještě existuje varianta, že do závodu s ním zasáhne Procházka, kterému by měla těsně před závodem vypršet karanténa. „Ale zatím je plán, že pojedeme s Martinem. Je to brzdař od Matěje Běhounka, nikdy nestartoval ve Světovém poháru, a jestli pojedeme, tak to bude docela těžký se vůbec sladit. Dneska ale tři jízdy máme za sebou a uvidíme, co z toho dokážeme vytěžit. Nalijme si čistého vína, budeme se chtít dostat do dvacítky,“ řekl Dvořák s myšlenkami alespoň na postup do druhého kola.