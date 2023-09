Baseballisté se rozloučí se základní skupinou ME bitvou proti Španělsku

Příjemné časy prožil se začátkem mistrovství Evropy v baseballu nadhazovač českého týmu Ondřej Satoria. Tři dny před začátkem šampionátu, jehož základní skupinu absolvuje reprezentace v Ostravě, se Satoria stal otcem syna Olivera, v pondělí na nadhazovacím kopci přispěl k vítězství 14:0 nad Řeckem. Domácí tým si díky tomu zajistil postup do čtvrtfinále a v úterý (17.40) proti Španělsku bude usilovat o to, aby do něho šel z prvního místa.