Historická šance. Baseballisté chtějí naplnit medailový sen několika generací

Desátý měsíc v roce je v Americe, kde Sogard hrával jedenáct let ve slavné MLB, časem play off. Na evropském šampionátu, jehož závěrečné boje se odehrají od čtvrtka do neděle především v Brně, by prodloužení účasti až do října znamenalo nastoupit v neděli do zápasu o medaili. Právě 1. října je na programu finále a utkání o třetí místo.

Češi do vyřazovacích bojů jdou po úterní porážce 0:9 se Španělskem z druhého místa ve skupině A. První (a velmi těžkou) překážkou jejich ambicím bude ve čtvrtek ve čtvrtfinále Velká Británie.

Sogard je v českém týmu teprve od letošního jara, ale cíl, jímž je na domácím turnaji medaile, vnímá dobře. Češi na ni na evropské úrovni, kde se dlouhodobě řadí do širší špičky, nikdy nedosáhli. Nepovedlo se jim to ani na posledním domácím šampionátu v roce 2014, na němž skončili čtvrtí.

Proč by to mělo být právě letos jinak? „Ochota pracovat je u českých hráčů jedna z největších, jaké jsem kdy viděl. Srdce mají obrovské. Tenhle tým je speciální, buduje se dlouhodobě, je schopen uspět na nejvyšší úrovni,“ domnívá se Sogard.

V českém baseballu je evropská medaile snem několika hráčských generací. Současný trenér reprezentace Pavel Chadim si vybaví turnaj v roce 2001, na němž hrál, kdy mužstvu zahradila cestu mezi nejlepší čtyři těsná porážka 1:3 s Francií ve čtvrtfinále.

O jedenáct roků později Češi na ME dokonce porazili Nizozemce, tehdy mistry světa, nešťastně však podlehli Španělsku 5:6 a zase jim boj o medaili zůstal zapovězen.

„Nejméně tři naše týmy vypadaly na začátku mistrovství Evropy velice dobře. Tento taky. Klíčové bude, jak bude vypadat ve čtvrtek a potažmo v pátek,“ zmínil Chadim termíny čtvrtfinále a semifinále letošního turnaje.

Dějištěm play off bude stadion Draků Brno, za něž Chadim hrál a poté je koučoval. Hlediště v Komárově je pro pokus o zápis do historie rozšířeno na 2 500 míst, klubové reklamy nahradily bannery vrcholné akce, inovovaná je obrazová tabule. „Tohle je nádhera,“ vydechl Chadim. „Jako první mě napadlo, jak to bude vypadat, když se to zaplní,“ zasnil se.

Česku fandí slavný Japonec

Na tři české zápasy ve skupině v Ostravě přišlo bezmála šest tisíc diváků, v návštěvnostech na jeden den turnaj láme rekordy evropských šampionátů. Nyní se baseballová horečka stěhuje do Brna.

Držet palce domácím tam bude i japonský trenér Hideki Kuriyama, který Japonce dovedl k prvenství na letošním World Baseball Classic. Kuriyama si v posledních měsících vytvořil k českému baseballu takový vztah, že se stal jeho ambasadorem. Před jeho očima má vygradovat snažení národního týmu, jenž loni senzačně zvládl postoupit z kvalifikace právě na World Baseball Classic a pak si na této špičkové sešlosti letos na jaře v Tokiu zahrál.

Vyvrcholení ME Program zápasů Čtvrtfinále (čtvrtek)

12.00 Francie – Německo (Blansko)

12.00 Švéd. – Španěl. (MBS Brno)

18.30 Izrael – Nizozem. (Blansko)

18.30 V. Brit. – Česko (MBS Brno) Semifinále (pátek)

12.00 a 18.30 na MBS Brno, Česko hraje v případě postupu v 18.30. Utkání o medaile (neděle)

12.00 o 3. místo (MBS Brno)

18.30 finále (MBS Brno) O umístění se hraje rovněž v Blansku a na stadionu Hrochů Brno.

„Víme, že máme obrovskou šanci tady uspět. Tým je připraven nejen po herní, ale i po mentální stránce. Jsme schopni hrát na světové úrovni s těmi nejlepšími a porážet je. Ale musíme zůstat pokorní, pořád jsou tu Nizozemci, Britové a další,“ upozorňuje šestatřicetiletý veterán Jakub Hajtmar, hrající na své poslední velké reprezentační akci v kariéře.

Prošel si všemi šampionáty, kdy česká baseballová komunita cítila stejnou šanci jako teď, a prožil všechna zklamání, když se ambice nepodařilo naplnit.

Teď říká: „Povedla se nám generační obměna. Současná parta hráčů už si prošla Amerikou, ať na vysokoškolské, nebo seniorské úrovni, zlepšuje se v neustále kvalitnější extralize. V ní je spousta cizinců, kteří její úroveň posunují nahoru. V roce 2005 hráli českou soutěž čtyři cizinci, letos byli čtyři v každém týmu. Zápasy jsou náročné a to pomáhá nároďáku.“

Každý má svoji motivaci. Hajtmar chce medaili k rozloučení se s reprezentačním dresem, nadhazovač Ondřej Satoria by ji pro změnu rád dal do kočárku svému prvorozenému synovi. Na svět přišel minulý týden.

Během pondělního utkání Česka proti Řecku, v němž Satoria výtečným výkonem na nadhazovacím kopci přispěl k výhře 14:0, byla jeho přítelkyně se synem ještě v porodnici v Ostravě.

„Na rychlosti nadhozu tahle nově nabytá ‚taťkovská síla‘ vliv neměla. Minimálně to ale bylo znát v nějakém sebevědomí a motivaci to pro něj udělat,“ vyprávěl po zápase trojnásobný vítěz extraligy s Arrows Ostrava. Synovi věnoval vítězství nad Řeckem a rád by mu přidal i historický cenný kov.

„Tým je silný, má sebevědomí a budeme doma. Doufám, že jsme blízko,“ prohlásil Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace.

Kromě kouče Chadima jsou přímo u toho i další hráči, jimž se medailová umístění na hřišti dobýt nepodařilo. Reprezentaci pomáhá také Pavel Budský, jeden z nejlepších hráčů české baseballové historie. Extraligový král homerunů radí svým nástupcům s výkony na pálce jako speciální konzultant.

„Sleduji stavy na pálce, a jak si který hráč vede. Když má zájem, může to se mnou projít a podívat se, jak k tomu přistupoval,“ popsal svou roli Budský.

Přiznává, že medaile z ME mu chybí. „Český baseball má sám vůči sobě dluh. Potřebujeme si dokázat, že medaili dokážeme urvat, že jsme v Evropě špička. Chybí nám sáhnout si na ni. Vidíme to tak my, bývalí hráči, fanoušci, lidé kolem baseballu. Šance je, ale rozhodne se stejně na hřišti,“ uvědomuje si.