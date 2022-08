Koblihova další finálová show. O baseballový titul se pokusí i s Hrochy

Letošní novinkou je, že Čech dokázal postoupit do extraligového finále ve třetím roce v řadě s třetím různým týmem, po Dracích a Arrows Ostrava, s nimiž předloni a loni dobyl extraligový titul, se o totéž pokusí i v hroší kůži (lépe řečeno dresu).

„Asi je to mnou, že kam přijdu, tam se daří, ne?“ pronese Čech se zcela vážnou tváří před začátkem finále, které startuje dnes v 19 hodin na hřišti Draků. Zítra budou doma Hroši. Hraje se na čtyři výhry.

Podobně seriózním tónem je brzo pětatřicetiletý veterán zvyklý glosovat dění kolem sebe často. Na internetu je k dohledání jeho podcast Koblih The Show, pojmenovaný podle jeho letité přezdívky Koblih, v němž si povídá s hosty z baseballového prostředí.

Nedávno tam v jedné z epizod uvedl debatu se dvěma hráči konkurenčních Draků vysvětlením: „Dostal jsem dotaz, kdy si pozvu nějaké pořádné hosty. Tak jsem se rozhodl, že zkusím Draky, a jelikož tam nejsou žádné osobnosti, tak jsem si musel vzít dva, abychom z toho udělali jednu osobnost.“

Hlášky od něho každý bere, Čech je jimi pověstný. Stejně pestrý je jeho styl hry, bohatý na důležité odpaly. Pro Hrochy je zásadní právě to, že ostřílený borec si drží svoji vysokou výkonnost. Kromě pozice chytače, tedy klíčového muže týmu, který komunikuje s nadhazovačem, mu svěřili i práci asistenta trenéra.

I díky borci, který měl kdysi smlouvu s Cincinnati Reds ze zámořské MLB a s Regensburgem třikrát vyhrál německou ligu, teď Hroši ve svém areálu v brněnském Jundrově rozšiřují tribuny, aby se všichni diváci na finále vešli.

Ve svém sportu je Čech hrající legendou, loni byl vyhlášen osobností extraligy. Na metrák vážícího chlapíka, jenž se živí prací v kamenolomu, je spolehnutí.

Třebíč Nuclears - Draci Brno, momentka z baseballového zápasu

„V semifinále přišel a řekl: jestli chceme vyhrát, tak já odehraju dva zápasy v kuse. Což opravdu skvěle zvládl,“ říká o něm Tomáš Ovesný, manažer Hrochů. „Ona to není sranda dřepět za domácí metou a udělat při tom přes sto dřepů,“ vysvětluje Ovesný.

Hrochům dobrácký matador Čech výrazně pomohl i tím, že s sebou před sezonou z Arrows Ostrava přivedl i špičkovou posilu Tylera Smithe.

„To je vítězný typ hráče. Hroši to s Čechem složili jako puzzle. Získali dva špičkové hráče na pálku i do obrany. Nechtěl bych, aby to vyznělo, že jen díky Koblihovi jsou Hroši ve finále, ale udělal pro to dost. Mimo jiné dokáže jako chytač také zlepšit výkony nadhazovačů,“ říká reprezentační kouč Pavel Chadim.

Jak Čech konkrétně zvedá úroveň nadhazovačů, z jejichž rukou chytá míče? „Chytač hlásí, jaký nadhoz se bude házet. Když je dostatečně chytrý a umí mixovat nejen umístění, ale i rychlost a rotaci nadhozu, je nadhazovač úspěšnější a vydrží v zápase déle,“ vysvětluje Chadim.

Teď to Čech opět ukáže ve finále.