Baseballový film nemá jasnou tečku. Reprezentanti ji zkusí udělat na hřišti

Hodinový dokument sleduje propojení sportovních a profesních povinností hráčů a ve své druhé polovině pak cestu baseballové reprezentace na loňské mistrovství Evropy, kde však nenaplnila svůj medailový sen. Převážná většina těch, kdo se objevili na plátně, se na premiéru i dostavila.

„Dokument se povedl hodně. Kluci, kteří ho dali dohromady, odvedli perfektní práci. Krásné záběry, zajímavé příběhy. Mám zájem se na film podívat znovu,“ pověděl bývalý reprezentant Petr Minařík, jeden ze čtyř stovek diváků prvního promítání v kině Scala. Další následují v úterý v Třebíči, ve středu v Praze v kině Aero a ve čtvrtek v Chocni.

Prostřihy do historie ukazují na plátně i dávnější dobu, kdy baseball bojoval o pozornost médií, hrál se na skromných hřištích v nuzných podmínkách a jeho nejlepší hráč Pavel Budský byl teprve v počátcích své kariéry.

Baseballová komunita film „nadělila“ sama sobě. Po tři roky ho připravovali Jakub a Michal Ondráčkovi, bývalí hráči, z veřejně vybraných peněz. „Vybralo se přes půl milionu korun. Bylo pro nás obrovské překvapení, že naše malá komunita dala dohromady takovou sumu. Byly to ovšem naše jediné prostředky na tři roky práce, takže jsme zaplatili techniku a spolupracovníky a rozpočet byl vyčerpán. Vlastně jsme pracovali stejně jako hráči v našem dokumentu, tedy hlavně z lásky k baseballu,“ uvedl Jakub Ondráček.

Při natáčení musel improvizovat kvůli pandemii a odkládání velkých akcí. Proto dokument nevrcholí startem reprezentace na špičkovém turnaji World Baseball Classic, což byl původně záměr, ale na evropském šampionátu. Na něm se s národním týmem loučili třeba chytač Petr Čech, kterého dokument představuje jako pracovníka v kamenolomu, nadhazovač Radim Chroust, doprovázený kamerou na porodní sál, nebo Martin Schneider, civilním povoláním hasič.

„Když uděláš chybu na hřišti, ztratíš bod. Když ji uděláš v nemocnici, někdo může přijít o život,“ řekl o propojení sportu a práce nadhazovač a lékař Chroust.

„Osobně jsem se s reprezentací loučil o dva roky dřív, než bylo mistrovství Evropy, ale sledoval jsem ho v televizi a tehdejší emoce jsem si při filmu připomněl. Tehdy se vědělo, že končí kouč Mike Griffin i jeho spolupracovníci a že to je naposled, co stará parta hraje spolu. Věděl jsem, co kluci prožívali při čtvrtfinálové porážce od Izraele,“ přiznal Minařík.

Částečně ho zaskočil otevřený konec bez výrazné pointy, pro který se filmaři rozhodli. „Nepotřebuji happy end, sportovní výsledek nikdo nezmění. Možná mohlo na konci přijít nějaké poselství,“ uvažoval několikanásobný vítěz extraligy s Draky Brno.

Trailer na dokument Inbetween:

Sportovní tečku může dokumentu dodat stávající baseballová reprezentace kvalifikací na příští ročník World Baseball Classic. O postup hraje od konce tohoto týdne v německém Regensburgu. Omlazený tým pod vedením nového kouče Pavla Chadima je žhavým uchazečem o postup.

„Celý turnaj beru jako dar, který jsme dostali v sezoně bez výrazného vrcholu na naší cestě k domácímu mistrovství Evropy v roce 2023,“ řekl Chadim.

Jeho tým je v kvalifikaci nasazen. V prvním zápase se v sobotu utká s vítězem duelu Španělsko – Jihoafrická republika. Porážka mu sice cestu na WBC nezavře, ale v následujících „opravách“ už nebude smět zaváhat.