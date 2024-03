Kellnerová o návratu Prague Playoffs: Rijád má neomezené možnosti, my vášeň

Vrchol elitní série Global Champions League se v Česku poprvé uskutečnil v roce 2018, loňský ročník byl už pátým a zavítalo na něj rekordních 39 tisíc diváků. Letos akce proběhne v Rijádu, nicméně do Prahy se vrátí: bude se zde konat v letech 2025, 2027 a 2029.

„Moje první reakce bylo naprosté nadšení. Nevím, jestli jsem začala skákat, ale byla jsem moc šťastná, že nejde jen o jedno prodloužení, ale že se závody budou do Prahy vracet dlouhodobě,“ přiblížila Kellnerová na čtvrteční tiskové konferenci.

Jste tedy spokojená s dohodou na příštích pět let, v rámci níž se Praha bude střídat s Rijádem?

Ano, do vyjednávání jsme šli s plánem na delší pokračování. Jeden ročník by nebyl fér nejen pro nás, ale i pro celý svět, který se sem naučil jezdit. Opravdu chceme, abychom měli historii a posloupnost.

Jak moc Česku při jednáních pomohla početná divácká návštěva v minulých letech?

Myslím si, že to určitě byla silná karta. Co se tady za pět let v rámci Prague Playoffs vybudovalo, zažiju na závodech, kde je historie dvacet třicet let stará a kde celý národ koňmi žije. U nás ten sport není tak populární, ale minulý rok byl neuvěřitelný úspěch. I zakladatel a poloviční majitel Globálky Jan Tops pochopil, co jsme tady dokázali.

V Rijádu se podobná kulisa asi čekat nedá, nebo?

Určitě nějaká bude, je to přeci jen finále. Dají do něj hodně energie, aby publikum bylo zapojené. Ale jsem si stoprocentně jistá, že atmosféra nebude ani z poloviny taková, jakou fanoušci umí udělat v Praze.

Jak tedy Rijád jako dějiště vrcholné parkurové akce vnímáte?

Je to svět neomezených možností. My jsme sice malá země, možná s trochu omezenějšími možnostmi, ale zase máme neuvěřitelnou vášeň dělat věci pořádně a podporovat sport. Takže i když oni mají jiné finanční prostředky než my, tak my do sportu dáváme takovou lásku a energii, že v tomhle nám nemohou konkurovat.

Jak jste reagovala, když jste se dozvěděla, že letošní Playoffs se uskuteční v Saúdské Arábii?

Byla jsem zklamaná, protože způsob, jakým jsme schopni závody připravit, na jaké úrovni jsou a jak se publikum naučilo fandit, mi přijde jako neuvěřitelný úspěch. A že po letech budování tohohle všeho pak půjdou závody z různých důvodů jinam, mi bylo líto. Nepřišlo mi to jako správný krok pro sport, ale člověk nikdy neví, možná to správné bude. Každopádně nejdůležitější je, že se Playoffs vrátí do Prahy.

V letošní sezoně zatím v Global Champions League proběhla první zastávka v Dauhá, kde Prague Lions skončili sedmí. Jste spokojená?

Začátek sezony byl trošičku jiný, než jsem očekávala, protože jsme měli dost jasný plán, kdo z jezdců pojede do Dauhá, Miami a Mexika, ale na poslední chvíli se začalo všechno hroutit. Nicméně kluci v Dauhá předvedli úžasný výkon, i když přišla další komplikace, že Jur (Vrieling) tam nečekaně musel letět jen s jedním koněm, protože jeho sponzor prodal většinu jeho koní. Do toho v Dauhá onemocněl a musel do nemocnice. Den potom ale vyhrál, což jsem nechápala, každopádně začátek byl opravdu složitý.

A jak to s týmem vypadá pro další klání v Miami a Mexiku?

Pieter (Devos) a Niels (Bruynseels) jsou momentálně na Poháru národů v Americe, což je takový předvýběr pro olympiádu, takže mám omezenou možnost sestavit silný tým, protože koně tam odlétají už tento víkend. Pro mě to byl z manažerského pohledu složitý start do sezony, ale věřím, že Fernando (Sommer) i Thibauts (Spits) předvedou v Miami a Mexiku úžasné výsledky. Jsou namotivovaní a připravení.

Tým Prague Lions před týmovou soutěží na parkurové akci Prague Playoffs 2023.

Jak jste uprostřed těchto starostí zvládala trénovat?

Přípravy na sezonu jsem měla zjednodušené tím, že jsem měla dlouhodobý plán. Měla jsem rozkouskované, v jakém období víc pracuju a v jakém zase víc trénuju. Ale když musíte řešit složitosti se změnami v týmu, tak to na vás dopadne.

Kdy se za Prague Lions představíte přímo v akci?

Můj první závod, kterému jsem přizpůsobila celý začátek sezony, bude v Saint Tropez (na přelomu května a června). Všechny koně se snažím připravit tak, abych tam tým mohla co nejlíp podpořit.

Jak je na tom vaše klisna Catch Me If You Can, která loni prodělala koliku?

Dobře, v sezoně už několikrát startovala. Zatím je ve skvělé náladě, tak doufám, že na dalších závodech za tři týdny budeme pokračovat a že ji zase posunu na vyšší úroveň. Snad se bude cítit dobře a dostanu ji až na nějakou z Globálek.

Už jste zmiňovala Nizozemce Jura Vrielinga, který Prague Lions před sezonou posílil. Může ho popsat?

V týmu už jsme ho měli dřív, ale pak dostal nového sponzora, který koupil část jiného týmu, a tak tam pochopitelně odešel. Nám to tehdy bylo líto, ale na druhou stranu jsem chápala, že jako jezdec tu změnu musí udělat. Nicméně stejný sponzor nám tento rok trošku podřízl větev pod nohama, protože v lednu prodal jeho tři nejlepší koně. Původně jsme měli nového silného jezdce se silnými koňmi, ale najednou z toho byl silný jezdec bez koní. Trošku jsme zpanikařili, ale on našel nové sponzory a nové koně. Potřebuje se s nimi sžít, ale jsem si jistá, že výsledky podá, bude to jen otázka času.

Jaké mají Prague Lions pro letošek cíle?

Určitě bych byla ráda, kdybychom se ideálně několikrát dostali na bednu a na konci byli do čtvrtého místa. Před sezonou jsme si na to s kluky sedli a dohodli se, že podle toho i budeme skládat sestavy.