Parkurová elita se vrátí do Česka, poprvé za rok. Praha se bude střídat s Rijádem

„Když se řešilo, jestli se Playoffs do Prahy vrátí, nebo ne, tak to nejen pro mě, ale i pro Prague Lions a český jezdecký sport bylo složité, protože závody se u nás staly tradicí. Měli jsme možnost dostat nejprestižnější soutěž do Česka, což bylo úžasné,“ poznamenala Anna Kellnerová, jezdkyně a manažerka Prague Lions.

V tuzemsku se finále prestižního seriálu uskutečnilo poprvé v roce 2018, loni na podzim proběhl pátý ročník, který navštívilo rekordních 39 tisíc diváků. Nicméně české metropoli skončila smlouva a už loni zástupci Global Champions oznámili dohodu pro letošní rok s Rijádem, který láká mimo jiné na výrazné finanční prostředky.

Praha však o elitní klání nepřijde, podařilo se jí vyjednat nový kontrakt, který zahrnuje tři ročníky v letech 2025, 2027 a 2029.

„Když jsme se dozvěděli, že budeme pokračovat v Praze, tak to byla ta nejlepší zpráva, všichni byli nadšení,“ popsala Kellnerová. „I ostatní jezdci byli původně zklamaní, že letos Praha nebude, ptali se mě, jestli se zase vrátí.“

Právě jedinečná atmosféra českého publika, které fandí nejen domácím Prague Lions v čele s Kellnerovou, hrála při debatách o nové dohodě výraznou roli.

Tým Prague Lions před týmovou soutěží na parkurové akci Prague Playoffs 2023.

Jan Andrlík, ředitel Prague Playoffs, k jednáním s Global Champions poznamenal: „Nebyla vůbec jednoduchá, ale podařilo se nám dohodnout. Budeme se střídat s Rijádem, což je zajímavá volba i tím, že se bude měnit kulturní prostředí. V roce 2025 máme termín 20. až 23. listopadu, předprodej vstupenek startuje už teď v pondělí 25. března.“

Dodal, že pro Rijád bude největší výzva přiblížit se hlasité kulise, která souboje v pražské O2 areně každoročně doprovázela. „Nejsem odborník na tento region, ale podle toho, co vnímám a slyším, tak tam vztah k našemu sportu nemají takový. A myslím, že nám interval dvou let pomůže, protože každým rokem bylo složitější vymyslet něco jiného.“

Letošním parkurovým vrcholem v Česku budou červnové závody CSIO v Chuchli, v rámci nichž proběhne Pohár národů.