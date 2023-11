Rozlučka s Prahou. Chceme se vrátit, budujeme vítězný tým, věří Kellnerová

Emotivně se objímala se členy domácího týmu Prague Lions. Belgičani Niels Bruynseels a Pieter Devos předvedli v prvním kole jedinou chybu, ve druhé jízdě se blýskli čistým kontem. Mexičan Fernando Martinez Sommer udělal chyb celkem pět a tým Kellnerové tak skončil těsně za stupni vítězů s 28 trestnými body.

Nejlepší výsledek v pětileté éře Prague Playoffs.

„Tým se každý rok zlepšuje, posouváme se stále výš a výš. Bylo by úžasné, kdybychom od začátku stáli na bedně, ale občas si to musí jezdci a týmy více vydřít,“ ví manažerka a jezdkyně Kellnerová.

Budujete vítězný tým?

Chtěla bych a chtějí i kluci. Už tři týdny před akcí dohromady řešíme, co udělat, jestli udělat nějakou výměnu a případně za koho, abychom byli opravdu co nejsilnější. Celý víkend neřešíme nic jiného. I sami kluci přišli s tím, že chtějí být nejlepší a chtějí podporu ještě nějakého jezdce. Nemyslím na to jen já, ale celý tým by chtěl dosáhnout perfektních výsledků.

Ve finále měly hned dva týmy pouze dvě chyby. Zvedá se úroveň jezdců?

Každým rokem se člověk trochu zlepší. Niels a Pieter mají za sebou strašně moc složitých závodů a jsou extrémně zkušení. Fernando má samozřejmě také zkušenosti, ale ne takové jako kluci. Je to o tom, jak jsou na tom koně, jezdec, jak si vše sedne. Parkur se ale určitě nezjednodušuje. To jsme tu řešili celý víkend, že tu tento rok byl každý den extrémně náročný.

Mexičan Fernando Martinez Sommer s koněm High Five ve finále Prague Playoffs.

Jak jste prožívala finálové jízdy?

Musím se přiznat, že v pátek při semifinále jsem byla trošičku víc nervozní.

Čím to?

Jezdci jsou pod velkým tlakem, aby se do finále probojovali, měla jsem hroznou radost, když se to klukům povedlo. Chtěli jsme se samozřejmě dostat na bednu, ale tlak to zvládnout je obrovský. Nechci říct, že jsme si to dnes užili, protože bylo vidět, že jsme hodně nervozní, ale byla jsem šťastná, že jsme měli šanci tady skákat.

Co vám probíhalo hlavou, když Niels shodil hned první překážku parkuru?

Kdybych to řekla, tak byste to asi museli vyškrtnout. (smích) Byli jsme všichni překvapení, protože Delux skákal neuvěřitelně a většinou takovou chybu nedělá. Na druhou stranu jsem si říkala, že mu to pro zbytek parkuru i pro druhé kolo trošičku pomohlo. Probudil se a pochopil, že do toho zase musí jít, protože on je neuvěřitelný bojovník.

Jaké máte plány pro příští rok?

Jádro týmu zůstane stejné, ten, co se představil tady, bude pokračovat dál. Momentálně ale jednáme o nějakých změnách, abychom dodali ještě trošičku větší sílu do týmu a snad ho podpořili novým jezdcem, který by mohl pomoci svými zkušenostmi, a koňmi, abychom se posunuli ještě výš.

Vy se k týmu určitě vrátíte i jako jezdkyně.

Samozřejmě, jsem na to připravená. Už jsem naplánovala začátek sezony, přípravy započaly už teď.

Letos to byla pro akci Prague Playoffs derniéra. Jak se od roku 2018, kdy byla v Praze poprvé, posunula?

Organizátoři jsou naprosto neuvěřitelní, vynaložili obrovské úsilí. Ale i my jsme se posunuli. Třeba tím, jak opravdu přemýšlíme nad každým detailem. Je taky hezké slyšet od ošetřovatelů, jezdců a vlastně všech zúčastněných, jak pozitivně se to snažíme dělat. Že myslíme opravdu na koně a na celý tým, ne jen na sponzory a na jezdce.

Pieter Devos s koněm Mom’s Toupie de la Roque při první finálové jízdě na Prague Playoffs.

Může se akce do Prahy v budoucnu vrátit?

Určitě v to doufáme. Není to vůbec jednoduchá cesta, aby něco takového bylo možné. Vše je o diskuzi. Není ještě nic jasného. Na Prague Playoffs už jsme si zvykli a to, co jsme tu vybudovali a co tvoří fanoušci, je něco naprosto neuvěřitelného.

Právě atmosféra je velkým argumentem.

Je, určitě ano. Doufám, že fakt, že je to tu o sportu, lidech a o všem celkově, ne jen o skákání přes překážky, bude hrát velkou roli při rozhodování.

Přiblížili jste parkur českým fanouškům?

Myslím, že ano, i když pro mě je od začátku Prague Playoffs největší finále na světě. Ale první rok byl pro všechny novinka, nikdo na to nebyl zvyklý. Za těch pět let se tu ale vybudovala hezká tradice a všichni si akci začali užívat a pochopili, že tady fakt jde o hodně. Určitě jsme se dostali do podvědomí diváků.