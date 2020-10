Ubránil jsem pevnost, hlásil hrdě brněnský bojovník Kalašnik

Norského soupeře O. J. Johnsena „ukončil“ brutálním trefením kolenem na hlavu. Vysloužil si za to prémii 50 tisíc korun za oficiálně vyhlášený Výkon večera, což byl bonus k vydělané odměně za výhru.

„Bylo mým cílem se o Výkon večera pokusit. Moje předešlé zápasy byly vedené technicky, borce jsem ‚uválel‘ na jistotu. Tady jsem chtěl udělat show, ať se o mně mluví. To se splnilo,“ přiznal 26letý Kalašnik, syn ukrajinských rodičů žijící od útlého dětství v Brně.

Vydělané peníze se mu budou hodit; jako jeden z minima zápasníků na úrovni Oktagonu chodí Kalašnik do práce.

„Pracuji pro jednu leteckou společnost, dělám klasické osmičky v kanclu jako kancelářská krysa. Emaily, telefonáty... na dvoufázové tréninky si kolikrát beru neplacené volno, takže každá kačka je dobrá. A taky jsem si udělal reklamu,“ ocenil se bojovník.

V posledním týdnu měl přípravu - stejně jako všichni ostatní - ztíženou tím, že se do uzavřených tělocvičen a posiloven nesmělo. Navíc ještě pár dnů před turnajem stále neměl jasno, proti komu nastoupí. A aby toho nebylo málo, v rámci „bubliny“ v brněnském Boby centru nemohl vstoupit do klece pro zápas dřív, než do ní šel naostro.

To mu vadilo asi ze všeho nejvíc. „Normálně jsem zvyklý do oktagonu vstoupit, osahat si, odříkat si takovou svoji mantru a jít se zase chystat. Tady to kvůli všem opatřením nebylo možné. Nedá se ale nic dělat, ta opatření byla nutná a rozumím jim. Nikdo jsme je nechtěli porušit, šlo o projevení respektu k organizátorům,“ vyznal se Kalašnik.

Protože dlouho netušil, koho mu promotér jako protivníka sežene, nachystal si hlavně svoji taktiku. Její součástí bylo i ono drtivé koleno, s nímž se pak prosadil a tříminutový duel ukončil.

Kalašnik zalitoval, že se mu Nora nepovedlo skolit daleko dřív. „Trefil jsem ho už ve 30. vteřině a mohl jsem ho dorazit, šance byla. Myslel jsem si ale, že je k. o. Jenže on nebyl. Ne náhodou má tenhle hoch přezdívku Beton, má opravdu betonovou hlavu. Zvedl se a dělal jakoby nic,“ žasl Kalašnik.

Pak lehce znervózněl a další asi dvě minuty se potýkat s nepřesnostmi, než se mu otevřela druhá šance.

„Boby centrum se na turnaj proměnilo v pevnost a já jsem tu pevnost jako správný Brňák uhájil,“ hlásil pak nadšeně.