Unikátní Oktagon v Brně. Životní zážitek. Ale neopakovat! velí pořadatel

Také tam se domácí hvězdy jako Karlos Vémola nebo David Kozma nesměly vzdálit z vyhrazeného prostoru, do kterého byly vpuštěny po negativním výsledku testu na covid-19, a zápasilo se v prázdné hale bez diváků.

„Bylo to stejné jako na UFC, jenom UFC na to mělo daleko víc lidí. Některé funkce v Abú Zabí byly zdvojené, některé až ztrojené. Oktagon měl lidí míň, ale i tak jich bylo dost a nic tady nechybělo. Všechna čest Oktagonu, jak to zvládl,“ hodnotil jednu z naprostého minima sportovních akcí, které se nyní mohou v republice konat, Karaivanov.

Za pět milionů korun obehnali pořadatelé pomyslnou zdí hotel a velký sál Boby centra, kde se zápasníci, jejich doprovod a organizátoři směli pohybovat. Další téměř milion pak musel Oktagon vytáhnout z kapsy za bezprostřední hygienická opatření kolem turnaje. Uspořádat ho směli až na základě ve středu udělené výjimky. Jenom testy na koronavirus stály na poslední chvíli 250 tisíc korun a bylo jich provedeno kolem stovky.

„Pro nás to byl fantastický turnaj. Životní zážitek, který nikdo nechce opakovat,“ oddechl si před sobotní půlnocí Ondřej Novotný, spolumajitel pořádající agentury Oktagon MMA.

Aby mohl v Boby centru bublinu vytvořit, nechal v ní zahraniční účastníky uzavřít již od čtvrtka, kdy postupně přijížděli, a domácí borce od pátečního vážení.

Z pokoje se smělo jen na jídlo a na zápas

Brněnský zápasník Andrej Kalašnik čekal do pátku zavřený doma, než mu na mobil přišla informace o negativním testu na covid-19, a hned poté se rovnou cestou bez vystupování z auta vydal do dějiště turnaje.

„V pátek bylo vážení. Dostali jsme pásky a od té doby jsme nemohli ven. Jen na svoje pokoje, kam nás doprovázel personál, a odtud na jídlo. Celé patro hlídal člověk, aby bylo jen pro nás zápasníky, další byl u výtahu. Pokud bychom něco potřebovali, měli jsme na to vyčleněného prostředníka, kterého jsem ale nakonec kontaktovat ani nemusel. Vím, že UFC bylo pro pořadatele velkou inspirací, že se na všechno důkladně vyptali. Tento turnaj by měl sloužit jako příklad jiným sportům, jak jde velkou akci i v této době uspořádat. Organizace byla na jedničku, a to je potřeba vidět, že to bylo splácané za pár dnů,“ vyprávěl Kalašnik.

Jeho trenér Karaivanov za ním dorazil až v sobotu, protože jakmile jednou do bubliny vstoupil, dostal by se z ní až po turnaji a to podstoupit nechtěl.

Čipové náramky, jaké nosí třeba jezdci a personál v motocyklovém MotoGP, na Oktagonu 17 k dispozici nebyly. Každý měl jednoduchou papírovou pásku.

„Obyčejná páska stačila, na všechno ostatní byla u vchodů ochranka,“ usmíval se Karaivanov.

Ani úspěšný vstup do bubliny však podle jeho líčení neopravňoval k tomu, aby si každý účastník dělal, co chtěl. Uvnitř bylo potřeba dál nosit roušku a nasadit ochranné rukavice, pokud se už šlo na zápas ke kleci.

Na tento čas byl pro zápasníka a jeho realizační tým na cestu z hotelového pokoje do sálu opět nachystán doprovod.

„Šli jsme do šatny, kde zrovna jeden tým šel do zápasu, další se rozcvičoval a jeden tým přicházel místo toho prvního, který šel pryč. Tohle se dodržovalo, všichni to respektovali a potkávali jsme se minimálně,“ všímal si Karaivanov.

Nejen že si jeho svěřenec Kalašnik nemohl klec před zápasem vyzkoušet, ale ani se navzájem nemohli před duelem obejmout pro štěstí a na kuráž.

„Žádné týmové povzbuzení. Jen ťuknutí pěstmi,“ řekl Karaivanov.

Po zápase si jeho aktéři sotva stačili zabalit věci a doprovod už je „eskortoval“ zase do hotelové části komplexu.

Andrej Kalašnik (čelem) se raduje, právě skolil Nora O. J. Johnsena a vysloužil si od pořadatele ocenění za Výkon večera.

V případě Kalašnika pak pozdě v noci následovala ještě tisková konference, kam zamířili vítězové a organizátoři. Na zbývající zápasy, které si nemohl prohlédnout naživo, se Kalašnik podíval až v neděli doma ze záznamu.

„Za mě to klapalo na jedničku,“ řekl.

Tenhle dojem neměli ti fanoušci, jimž technické potíže znemožnily turnaj v sobotu na placeném přenosu sledovat. Jako kdyby nestačilo, že organizátoři museli vracet peníze za již zakoupené vstupenky za milion korun - ještě se musí vyrovnat s těmi, kdo zaplatili 250 korun za internetový stream a neviděli, co chtěli. Organizátoři naznačili, že problémy s vysíláním skončí u soudu s žalobou na neznámého pachatele, který technické problémy zavinil.

Další turnaj, Oktagon 18, mají naplánován na 21. listopadu.