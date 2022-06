Steelers žijí, zachránil je náhradník. Obhájce Czech Bowlu začne v play off doma

Monarchs měli situaci před 8. kolem jasnou. Výhra nad Steelers by je posunula do semifinále. Šance pro domácí Bratislavu se zvýšily ještě před začátkem zápasu. Do klíčového duelu totiž nemohl nastoupit ostravský quarterback Bradley Jones. Zaskočit tak za něj musel mladý náhradník Patrik Puchala.

Oslabení Steelers předvedli skvělý výkon v obraně. Ta sice povolila ve druhé čtvrtině 34yardový touchdown, kterým se Monarchs dostali do vedení. Od té doby ale obrana soupeře k ničemu výraznému nepustila.

Ještě před koncem poločasu dokázali Steelers srovnat skóre. Puchala našel 22yardovým passem úplně volného Davida Manieckého a 13 vteřin před poločasem bylo srovnáno.

Steelers si ve třetí čtvrtině vybudovali rozhodující náskok. Monarchs v závěrečné čtvrtině zápas zdramatizovali, když osm minut před koncem snižoval na 14:17 Peter Banik. Na další změnu skóre už se domácí nezmohli a Steelers tak překvapivě i bez své americké posily zvítězili. Monarchs jsou ze hry o semifinále venku. Steelers ještě musí udělat poslední krok v závěrečném kole základní části. Po výhře nad Monarchs jsou ale k postupu blízko.

Obhájce titulu si zajistil domácí semifinále

Zápas mezi Přerov Mammoths a Vysočina Gladiators byl přímým soubojem o druhé místo v základní části. Mammoths se ujali vedení, když po passu Michala Stokláska se odražený míč dostal ke Zdeňkovi Šulákovi a ten šťastným touchdownem otevřel skóre.

Zbytek zápasu už ale byl plně v režii obhájců titulu. Quarterback Jan Dundáček navázal na úspěšnou spolupráci z celé sezony s Vojtěchem Mašitou a dvěma touchdowny ve druhé čtvrtině tato dvojice otočila skóre.

Akce zápasu Monarchs - Steelers:

Ve třetí čtvrtině přidali Gladiators další tři touchdowny a s pohodlným náskokem došli k výhře 35:13.

„Začátek byl pro trochu složitý. Na začátku se zranili dva hráči a padla na nás deka. Ve třetí čtvrtině jsme dokázali skórovat po chybách soupeře. To byly v podstatě takové dárky a potom už jsme zápas kontrolovali,“ zhodnotil výhru hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus. Gladiators tak skončí na druhém místě za Prague Lions a odehrají semifinále na domácím hřišti v Jihlavě.

Lions zakončili základní část bez prohry

Ani ve svém posledním zápase základní části nenašli Prague Lions přemožitele. Na domácím hřišti Pražané nedali Brno Alligators šanci a zvítězili 63:14.

Lions se vydařil vstup do zápasu a v úvodní čtvrtině se dostali do vedení 28:7, když si quarterback Shazzon Mumphrey připsal tři passové touchdowny a jeden přidal po zemi dlouhým během Adam Žouželka. Ten si během zápasu připsal ještě další dva touchdowny a ve druhém poločase tak Lions mohli vystřídat náhradníky.

Lions zakončili základní část bez prohry a semifinále odehrají 2. července v Praze.