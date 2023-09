Zápasnice Hanzlíčková na MS skončila, medaile i olympiáda jí unikly

Případné vítězství by devětadvacetiletou českou reprezentantku posunulo do duelu o bronz, o sedm let mladší úřadující mistryně Evropy a obhájkyně bronzu ji ale položila na lopatky.

Hned po prvních zápasech skončil turnaj v řecko-římském stylu pro Oldřicha Vargu a debutanta Marcela Albiniho. Varga v kategorii do 77 kg podlehl polskému zápasníkovi Patryku Bednarzovi 2:6, Albiniho v nejtěžší váze do 130 kg položil na lopatky Američan Cohlton Schultz. V pátek ještě zasáhne do šampionátu olympionik z Tokia Artur Omarov (do 97 kg).

Hanzlíčková, stříbrná a bronzová medailistka z mistrovství Evropy, ve středu po dvou výhrách nestačila ve čtvrtfinále na Turkyni Buse Tosunovou, jejíž následný postup do finále znamenal pro českou volnostylařku posun do druhého kola „repasáže“.

Proti obhájkyni bronzu Rignaciové, která ve středu rovněž nestačila na Tosunovou a musela absolvovat i první kolo oprav, nezabodovala a po necelých dvou minutách skončila poražena. Přišla tím zároveň o šanci zabojovat o pařížskou olympiádu, na niž postoupí pět zápasnic; vedle medailistek se o něj v srbské metropoli utkávají poražené zápasnice z duelů o třetí příčku.