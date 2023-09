Zápasnici Hanzlíčkovou čekají na MS po prohře ve čtvrtfinále opravy

Zápasnice Adéla Hanzlíčková prohrála na mistrovství světa ve váhové kategorii do 68 kg ve čtvrtfinále, na šampionátu v Bělehradu ale dostane ještě šanci ve čtvrtečních opravách. Její turecká přemožitelka Buse Tosunová totiž uspěla i v následném semifinále a postupem do finále vytáhla českou reprezentantku do opravného pavouka. V něm může Hanzlíčková zabojovat o naději na bronz či místo na olympijských hrách v Paříži.