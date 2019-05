Výsledek dobrý, ale celkově dál ztrácíme, poznamenal Vettel

Sebastian Vettel nebyl v Monaku nijak výjimečný. Ostatně, tohle nikdy nebyla jeho trať. Což mimochodem dokázal v trénincích, kde několikrát letos řešil poničený monopost o bariéru. V závodě ale žádnou hloupost neudělal a naopak využil chyb svých soupeřů. Po startu ze čtvrté příčky byla druhá maximem.



Vettelovi paradoxně pomohl týmový kolega Charles Leclerc, jehož defekt zapříčinil výjezd zpomalovacího vozu, následné zastávky v boxech a kolizi Maxe Verstappena s Valtterim Bottasem. Nizozemec dostal za střet penalizaci pěti vteřin a Bottas spadl za ferrari poté, co kvůli poškození kola při srážce musel znovu do boxů.

„Po pravdě jsme druhé místo nečekali, ale díky vývoji závodu a chybám soupeřům se tak nakonec stalo,“ potvrdil čtyřnásobný mistr světa. V závodě neměl jedinou krizi, snad až na předjíždění o kolo italského soupeře. „Antonio Giovinazzi mě nedokázal pustit před sebe a ztratil jsem dvě, dvě a půl vteřiny. Najednou jsem možná nebyl do pěti sekund za Verstappenem, ale do cíle se to naštěstí srovnalo.“

V Monaku vybojoval Vettel nejlepší výsledek Ferrari v dosavadním průběhu sezony, spokojen však rozhodně není. „Výsledek dobrý, ale celkově to pro nás nebyl dobrý víkend. V první části kvalifikace nepostoupilo jedno auto. Ani nevím, co se Charlesovi stalo dnes (v neděli), ale je to vždy problematické, když startuje ze zadních příček. Ale nejhorší je, že výkon našeho monopostu stále není takový, jaký bychom potřebovali,“ popisoval německý závodník.

Jak to bude s Ferrari dál? Dokáže stáhnout výkonnostní ztrátu na Mercedes? S tím si Vettel není vůbec jistý. „Zkoušíme všechno možné, máme spoustu nových dílů, ale ani dnes jsme neměli rychlost na to, abychom bojovali o vítězství. V závodě jsme neměli tak sjeté gumy jako Lewis nebo Max, ale také jsem s nimi bojoval - nedokázal jsem je správně zahřát. Je před námi ještě hodně práce,“ dodal bývalý šampion.