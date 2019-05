Nebezpečné přecházení. Pérez málem srazil dva traťové komisaře

K incidentu, který televizní kamery nezaznamenaly, došlo během jízdy za zpomalovacím vozem ve dvanáctém kole. Pérez vyjížděl z boxů, kde měnil pneumatiky, vyřítil se z první zatáčky, když mu pod kola skočily dvě postavy v oranžových kombinézách a bílých přilbách.



„Bylo to opravdu těsné, až mě zamrazilo,“ uvedl závodník. „Nevím, co tam dělali, ale měl jsem velké štěstí, oni měli velké štěstí, že jsem se jim dokázal vyhnout,“ popisoval zkušený jezdec, který nakonec na zmiňovanou zastávku v boxech doplatil a spadl z bodovaných příček na třinácté místo. Z Monaka si neodvezl jediný bod.

Pérez rovněž prozradil novinářům návrh, jak by se dalo v Monaku zlepšit předjíždění. Nejlepší místo k manévru je nyní v zatáčce za tunelem, tedy kousek za nejrychlejším místem okruhu, ale pomalejší závodník se většinou zachrání tím, že projede zatáčku rovně. Tak se právě letos ubránil Pérezovi Kevin Magnussen.

„Sice dostal pokárání od sportovních komisařů, ale to už nic nezmění na tom, že jsem ho nepředjel. V Monaku je to jediné místo, kde se dá předjíždět a není správné, že se tam dá projet zatáčka rovně. Přece se s tím dá něco udělat, upravit úniková zóna tak, aby jezdce více zpomalila a on se tak snadno nevrátil na trať,“ navrhl mexický závodník.