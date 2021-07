Nejsem v pozici, kdy bych se měl omlouvat, odmítá Hamilton kritiku

Nizozemský pilot následně vyletěl mimo trať a po nárazu do bariéry musel na kontrolní vyšetření do nemocnice. Hamilton pak navzdory desetivteřinové penalizaci restartovaný závod před 140 tisíci fanoušky vyhrál a snížil své manko na čelo MS na osm bodů.

„Nemyslím, že jsem v pozici, kdy bych se měl za něco omlouvat. Prostě jsme tam závodili,“ řekl Hamilton pro Autosport.com. „Slyšel jsem ale, že je Max v nemocnici a to je něco, co se mě určitě týká. Nikdo z nás nechce, aby se někdo zranil. Tohle nikdy není můj záměr a doufám, že je v pořádku,“ prohlásil pilot Mercedesu.

Hamilton byl po závodě terčem kritiky zástupců Red Bullu, že si počínal při souboji s Verstappenem v zatáčce Copse nebezpečně. Podle šéfa Christiana Hornera mu tam nechal příliš vystrčené levé kolo, do něhož pak aktuální lídr MS při zatáčení narazil. Závod byl po incidentu přerušen.

Hamilton se však po Velké ceně pro Sky Sports hájil, že na vině byla hlavně Verstappenova agresivita. „Nemám ponětí, proč musí být tak agresivní. Jeli jsme spolu kolo na kolo a to je v pohodě. Jenže musíte tomu druhému dát i místo. Nikdy to není chyba jen jednoho člověka. Vždy je to o tom, aby dva našli rovnováhu,“ prohlásil Hamilton.

Britský jezdec se po restartu vypořádal i s desetivteřinovou penalizací od komisařů a poté, co v závěru předjel do té doby vedoucího Charlese Leclerka, dosáhl na 99. vítězství v kariéře. Celkem vyhrál GP Británie poosmé.

„S verdiktem komisařů nesouhlasím, ale beru trest se sklopenou hlavou a budu dál dělat svou práci. Nejsem tu, abych kdovíjak kňučel. Každý má odlišný názor, já jsem udělal, co jsem udělal, a jsem za dnešek vděčný,“ prohlásil.

„Rád bych zažíval závodění kolo na kolo po celý závod, bitvy s Maxem si užívám a těším se na ně. Nicméně nikdy neustoupím a nikdy se nenechám nikým donutit, abych byl méně agresivní,“ podotkl Hamilton.

Nesouhlasil proto s Hornerovým názorem, který označil jeho vítězství za bezcenné. „Myslím, že nemám Christianovi co říct, kromě toho, že to takhle necítím. V mém týmu je 2 000 lidí, kteří tvrdě pracují a nejde jen o mě. Jak jsem řekl, tyhle věci by se neměly v závodě stávat. Je ale důležité udělat krok zpět, protože emoce jsou teď hodně našponované,“ dodal Hamilton.