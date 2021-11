Hamilton v presu. Vsadíme všechno, co máme, zní brazilský plán Mercedesu

„Do Velké ceny Brazílie vsadíme úplně vše, co budeme mít k dispozici,“ citovala agentura Reuters šéfa týmu Mercedes Tota Wolffa. „Očekávám, že oba týmy budou tvrdě bojovat až do posledního kola. Máme co dohánět a víme, že to bude další náročný boj. Chceme však dál tlačit a soustředit se na svůj cíl,“ uvedl Wolff.

Brazilské menu Program Velké ceny Brazílie odstartuje první páteční trénink, po kterém je od 20:00 SEČ na řadě kvalifikace pro bodovaný sprint. Ten v sobotu začne ve 20:30 a rozhodne také o pořadí na startu nedělního závodu se začátkem v 18 hodin.

Naposledy v tomto roce by mohla pomoci novinka v podobě kvalifikačního sprintu, kde se udělují prémiové body.

Sedminásobný mistr světa Hamilton, který může tento rok překonat v počtu titulů Němce Michaela Schumachera a stát se nejúspěšnějším pilotem všech dob, nedominuje tak jako dřív.

Britský jezdec zvítězil jen v jednom z posledních osmi závodů a oproti devíti letošním triumfům Verstappena má na svém kontě o čtyři výhry méně. Nizozemský sok z Red Bullu vyhrál poslední dva závody v USA a Mexiku. Pokud uspěje potřetí za sebou, již se mu s počtem deseti výher v této sezoně nikdo nevyrovná.

„Jestli bude Red Bull tak rychlý jako v Mexiku, máme problém,“ nechal se slyšet Hamilton, jenž na Verstappena před týdnem ztratil v cíli přes 16 vteřin. Na trati Interlagos sice Brit vyhrál dvakrát v letech 2016 a 2018, poslední triumf před dvěma lety však bral opět jeho nizozemský rival. GP Brazílie se vrací do kalendáře F1 po roční pauze způsobené pandemií koronaviru.

Napínavý bude také další střet mezi jejich týmy, vedoucí Mercedes drží před Red Bullem jednobodový náskok. „Nikdy to nebyla naše nejsilnější trať a v posledních sezonách vyhovovala spíše Red Bullu. Tento rok ale ukázal, že se může stát cokoliv a je tu také poslední kvalifikační sprint, což otevírá další možnosti,“ prohlásil Wolff.

Nový formát sprintových kvalifikací se představil již v dřívějších závodech v Británii a Itálii a jezdci si ho zatím pochvalovali. Po sobotním sprintu na 24 kol (lehce přes 100 kilometrů) se v Brazílii určí nejen konečné pořadí na startu nedělního závodu, ale tři nejlepší piloti obdrží též tři, dva a jeden bod. Podle šéfa F1 Rosse Brawna by těchto sprintových kvalifikací mohlo být v příští sezoně až šest.

Díky prémiovým bodům by Hamilton mohl mít v Sao Paulu šanci Verstappena ještě více stáhnout, na druhou stranu může i více ztratit. „Na Brazílii mám krásné vzpomínky, takže se těším, až si zde zase zazávodím,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Nizozemec, jenž útočí na první mistrovský titul v kariéře.

Velkou bitvu svedou i piloti Ferrari a McLarenu, jejichž týmy dělí 13,5 bodu v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů. Další stáje Alpine a AlphaTauri mají na páté příčce dokonce shodně 106 bodů. Francouzský pilot Pierre Gasly z AlphaTauri bude chtít navázat na předloňské druhé místo, které bylo jeho prvním pódiem v F1 v kariéře.