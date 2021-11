ONLINE: V Brazílii začíná Hamilton po dvojité penalizaci 10. Přesto má šanci

Hamilton předvedl, že mu brazilský okruh v kombinaci s novým motorem sedí už v sobotu. Během sprintu se z posledního místa, na které se propadl kvůli diskvalifikaci za nepovolené zadní křídlo v páteční kvalifikaci, vyškrábal až na pátou příčku. Před nedělním vrcholem byl ale rozhodčími sesazen na desátou pozici. Pět pozic na startu ztratil za výměnu komponent motorů před závodním víkendem.

Pro Hamiltona to znamená komplikaci v boji o osmý titul, kterým by v čele historického pořadí odskočil Michaelu Schumacherovi.

„Vůbec jsem netušil, kam bych se mohl posunout, takže jsem si žádné cíle nedával. Trest mě zasáhnul, ale musíte to přijmout a jít dál. Rychle jsem to hodil za hlavu a myslel na to, co musím udělat. Nikdy se nesmíte vzdát, pořád musíte bojovat. Ale bylo to náročné,“ řekl po sprintu, ve kterém předjel během 24 kol 15 jezdců, šestatřicetiletý Brit, jenž před nedělním finále ztrácí v celkovém hodnocení SP 21 bodů na vedoucího Verstappena.



Pokud bude po Velké ceně Brazílie Hamilton mít na druhé příčce manko 24 bodů nebo více, nebude už mít obhajobu ve vlastních rukách, protože mu pak nemusí stačit ani vítězství ve třech zbývajících závodech.