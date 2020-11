ONLINE: V Bahrajnu se jede formule 1, Hamilton usiluje o 11. vítězství v sezoně

Sledujeme online 14:55

Už jistý mistr světa Lewis Hamilton usiluje v dnešní Velké ceně Bahrajnu formule 1 o jedenácté vítězství v sezoně, kterým by si vyrovnal osobní maximum. Pokud by se mu povedlo zvítězit ve třech zbývajících letošních závodech, vyrovnal by se třinácti triumfy rekord, o který se dělí Michael Schumacher se Sebastianem Vettelem. Sledujte od 15.10 podrobnou online reportáž.