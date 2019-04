Už nechce být milý chlapík. Jenže Bottas zase zůstal ve stínu krále

Jenže je skutečně jiný? A podaří se mu zbavit nálepky Hamiltonova sluhy?

Do sezony vstoupil výtečně, v Austrálii suverénně vyhrál. Když projel cílem, do týmové vysílačky poslal drsný anglický vzkaz: Fuck you! Nechtěl říct, na koho přesně mířil, jen odpověděl, že seznam „příjemců“ by byl dlouhý. „Ti, kterých se to týká, by se měli někdy podívat do zrcadla a zamyslet se, co vlastně dělají,“ tvrdil tajemně.

Finská média pak přišla s tvrzením, že slova patřila Anttimu Aarnio-Wihurimu, miliardáři, který Bottase roky sponzoroval, ale před sezonou už podporu utnul.

Australské Bottasovo představení tak zaujalo, že Nico Rosberg, jediný, kdo v poslední pětiletce v šampionátu porazil Hamiltona, tvrdil: „Bottas může být mistrem světa. Snaží se dostat Lewisovi pod kůži. Musí to jeho vysoké sebevědomí stáhnout dolů. A na tom dělá. Pak u Lewise spatříte pochybnosti, což je jediná cesta, jak ho překonat.“

Další experti varovali, že Bottas měl v Melbourne štěstí. Že tu není žádná výrazná jezdecká proměna, že jen vydělal na dvou věcech – tou první a zásadní bylo, že Hamilton odjel celé klání s poškozenou podlahou. Tou druhou, že těsně před závodem zemřel Charlie Whiting, dlouholetý startér Grand Prix, a jeho náhradník Michael Masi zhasl červená světla rychleji, než bývalo zvykem. A Hamilton nezareagoval.

„Bottas je závodník, který dokáže být mimořádně rychlý, ale není konstantní, což je právě silná stránka Lewise. Ve správnou chvíli dokáže vytáhnout ještě lepší kola. Já bych se hodně divil, kdyby se to Bottas přes zimu najednou naučil,“ řekl Ralf Schumacher, bývalý pilot F1.

Teď už má formulová sezona za sebou další dva závody, ve kterých se odehrál očekávaný scénář. Vyhrál Hamilton, Bottas byl druhý. V Bahrajnu zůstal po celý víkend ve stínu, v neděli zase v Číně přišel na startu o vedoucí příčku, když tvrdil, že za špatný rozjezd mohla bílá čára na asfaltu, na které se mu protočila kola. Pak „ukrást“ Hamiltonovi vedení už nedokázal. Mimochodem ani Brit nevidí, že by se Bottas výrazně proměnil.

„Nikdy jsem si nemyslel, že by byl slabý, vždy jsem ho vnímal jako silnou osobnost. A i nadále je to ten stejně sebejistý chlapík, jen má bradku.“

Tak jako tak – první tři klání ročníku ukázala, že dominance Mercedesu bude zřejmě pokračovat. Stáj pokaždé získala double a vládne, byť se v předsezonních testech často favorizovalo Ferrari. „I nás to překvapilo. A já tvrdím, že Ferrari má pořád silnější auto. My potřebujeme zrychlit na dlouhých rovinkách,“ míní Toto Wolff, šéf týmu.