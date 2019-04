Vettel Verstappenův útok předvídal. Opravdu to nebylo ´sexy´?

Max Verstappen zatočil vždy do boxů jako první a získal tak výhodu rychlejšího kola na nových pneumatikách. Když se Vettel ve 14. kole vrátil po své zastávce na dráhu, najel vedle Němce na vnitřek vlásenky, ale zablokovala se mu kola. Vettelovi se podařilo zůstat vpředu, v poslední zatáčce okruhu získal vnitřní stopu a třetí místo udržel.



„Viděl jsem, jak se blíží a na konci rovinky dnes máme opravdu vysokou rychlost,“ popisoval Vettel. „Pokud byste znali Maxe tak dobře jako já, věděli byste, že to zkusí. Předvídal jsem, že se bude tlačit na vnitřek, tak jsem zkusil zavřít mu dveře a vyšlo to.“

Závodník Ferrari, který v posledních letech prohrál hned několik soubojů o titul, si přetahovanou s Maxem Verstappenem v pomalejším voze red bull parádně užíval. „Musel jsem trochu riskovat a brzdit později, ale vyšlo to. Byl jsem o téměř celou délku auta před závěrečnou zatáčkou vpředu a donutil Maxe k úhlu nájezdu, který nebyl moc sexy.“

A jak souboj vidí Max Verstappen? Vysvětlil, že nemohl udělat nic líp a ve vlásence bylo jednoznačně nejlepší místo, kde mohl zkusit vůz Ferrari předjet. „Musel jsem to zkusit na brzdy a co nejdříve, protože měl ještě studené pneumatiky. Potom mě trochu ve výjezdu skřípl, ale já bych udělal to samé, takže to bylo ok,“ přiznal nečekaně smířlivě Verstappen, který poté, co ho Vettel připravil v kvalifikaci o závěrečný pokus, sliboval pomstu.

Vettel vystoupal až na pódium poprvé v sezoně, když byl v Austrálii pomalý a v Bahrajnu dostal smyk. „Je báječné tady stát na pódiu, ale zároveň je to těžké. Snažíme se dohnat Mercedes, ale nedaří se nám to,“ dodal o poznání smutněji čtyřnásobný mistr světa.