Odložená Valašská rallye se pojede na začátku srpna

Centrem rallye bude Kopřivnice. „Očekáváme, že na nějaké oficiality, třeba slavnostní start a cílový ceremoniál, nyní můžeme zapomenout. Navíc areál polygonu jsme schopni operativně přizpůsobit situaci, případně za šestou bránou udělat třeba jen jedno divácké místo,“ uvedl šéf organizačního týmu KOWAX ValMez rallye Jaromír Tomaštík v tiskové zprávě.

Součástí soutěže budou rychlostní zkoušky z obou plánovaných rallye. „V termínu prázdnin je spousta míst, kde tradičně závodíme, hodně exponovaná. To platí o okolí Hukvald, vodní nádrži Bystřička i o samotném Fulneku, kde jsme uvažovali, že by bylo centrum původního sprintu. Přesto se nám podařilo najít se starosty a obecními zastupitelstvy řeč a po telefonickém předjednání máme rozeslány všechny potřebné žádosti,“ řekl Tomaštík s tím, že dvoudenní rallye by měla mít 140 měřených kilometrů. Pro účastníky sobotního sprintu bude připravena poloviční trať.

KOWAX ValMez rallye bude druhým závodem MČR, seriál zahájí červencová Rallye Bohemia. V kalendáři aktuálně figuruje i srpnová Barum rallye Zlín a Rallye Pačejov v září. Stejně jako Valašská rallye byla původně jen odložena Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov a Rallye Hustopeče byly pro letošek zrušeny.