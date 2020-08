Valašská rally startuje i s diváky na erzetách. Trať bude rychlejší, tuší Pech

Kopecký: Hledáme detaily, abychom zrychlili Suverén posledních sezon, který nasbíral na tuzemských tratích málo vídaných 24 triumfů v řadě, začal tu letošní „až“ druhým místem. Tovární jezdec Škody Motorsport Jan Kopecký na Rally Bohemia nestačil na Václava Pecha. Odvetu chystá na víkend, kdy se pojede Kowax ValMez Rally.

„Bude polovina srpna a čeká mě teprve druhý závod v roce, což je hodně nezvyklá situace. Moc se na něj těším,“ poznamenal Kopecký, kterého ve Škodě Fabii Rally2 Evo naviguje Jan Hloušek. Na Bohemii jste se přetahoval s Václavem Pechem, který vás porazil o 6,4 sekundy. Bude to na Valašsku stejné, nebo se do vašeho souboje přidá někdo další?

Trošku mám obavy z toho, že Venca se autem (Ford Focus WRC) v Mladé Boleslavi rozjel a ještě na něm celý tým zapracoval, tak abychom se mu za Valašce nedívali na záda. Budu rád, když se ten souboj bude opakovat, a samozřejmě ještě radši budu, když z něho vyjdeme vítězně, ale musím se na věci dívat realisticky. I když on říká, že je to čtrnáct let staré auto, pořád je to WRC, které je udržované. Po technické stránce má navrch. Ale samozřejmě přemýšlíme, jak mu to zkomplikovat. Uděláme pro to maximum. K čemu jste došli?

Moc možností není. Naše auto je postavené tak, jak je postavené, čili v rámci všech pravidel. Určitě nebudeme nějakým způsobem podvádět. Nikdy jsme to nedělali, touto cestou nepůjdeme. Takže se zaměříme na veškeré detaily. Přemýšlíme, kde najít těch šest vteřin, které jsme ztratili v Mladé Boleslavi. Testovali jste?

Budeme až v Kopřivnici na shakedownu. Jezdili jsme na Červené Vodě, ale to bylo na šotolině. To vás na asfaltové tratě nepřipraví, že?

Jsem rád za každý testovací den, je zase dobré sednout si do šotolinového auta, ale přínos z toho pro Valašku je nulový. Tratě na Valašce jsou podobné jako v minulých ročnících. Komu z vás budou víc vyhovovat?

Když jsem se bavil se svým spolujezdcem Honzou Hlouškem, použijeme rozpis akorát dvou rychlostek. Ostatní budeme psát, takže si je nedokážu přesně vybavit. Vím, že třeba Bystřička se jede obráceně, další už si nepamatuju. Názvy mi moc neřeknou. Pro nás platí, čím užší, tím lepší, čím uskákanější, tím lepší. Takové úseky ale nebyly na Valašsku ani v posledních ročnících. Necháme se překvapit, co pro nás pořadatelé vymysleli. Každopádně z toho, co je, se budeme snažit vytěžit maximum. Servisní areál se tradičně nachází v tatrováckém areálu v Kopřivnici, ovšem diváci tam kvůli hygienickým opatřením nemůžou. Jak to vnímáte?

Vnímám to tak, že to musíme všichni respektovat. Samozřejmě když je tam divácká kulisa, je to mnohem hezčí, živější. Servis je pro nás jako tým rutina. Neovlivňuje nás, jestli tam diváci jsou, nebo nejsou. Ale v této době, když počty nakažených koronavirem narůstají, je dobré řešení být bez diváků. I když bych si přál, aby tam byli. Na druhou stranu, kdyby se něco semlelo, člověk by mohl být odstavený na čtrnáct dní. Kdyby to bylo před závodem, znamenalo by to, že má stopku. Sportovci, jezdci, posádky by měli být zodpovědní, snažit se vyhýbat velkým seskupením lidí. Chtěl bych poprosit fanoušky o trpělivost. Věřme tomu, že příští rok odstartujeme normálně od začátku, budeme se všichni vídat, zdravit se, podepisovat karty. Teď buďme rádi za to, že soutěže se vůbec mohou jet. Jardovi Tomaštíkovi (šéfovi organizačního štábu) patří poděkování za to, že to nevzdal a soutěž se vůbec jede. Za to jsem jedině rád.