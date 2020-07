Pech po vítězství na Rally Bohemia: Ani v nejlepším snu bych nevěřil!

Dlouho sváděl bitvu s továrním vozem Škody, za jehož volantem seděl úřadující šampion Jan Kopecký. V konečném účtování posádka EuroOil teamu předčila tu favorizovanou o necelých sedm vteřin.



„Je skvělé, že šlo o naprosto vyrovnaný souboj od začátku do konce, který zvedal lidi ze židlí. A nás teda taky,“ přiznává Pech.

Po loňských lapáliích, kdy jste musel často řešit technické problémy, se vám muselo ulevit...

Jsem nadšený. Vyrazili jsme do nové sezony, která byla kvůli určitým okolnostem pozdržená. Netradičně se začalo na Rallye Bohemia, kterou považuju za jeden z nejtěžších závodů, ne-li ten vůbec nejnáročnější. Charakterem a skladbou rychlostních zkoušek, ale i kvůli počasí. Těsně před startem zaprší, povrch navlhne... Některé zkoušky jsou pak mokré, některé suché a správně obout je strašně složité.

Potvrdila se náročnost trati v okolí Mladé Boleslavi i tentokrát?

Strašně. Všichni volili přechodné pneumatiky, ale to přeci jen není ideální ani na mokru, ani na suchu. Museli jsme improvizovat. A nám se povedlo udržet tempo s továrním týmem Škodovky. Tahali jsme se o vteřinky. Sice jsme první den zakončili na třetím místě, ale se ztrátou jen jedné a půl sekundy. Neděle slibovala opravdu vyrovnané souboje. Ze hry o vítězství vypadl Fin Huttunen, který ztratil hodně času. Rozdávali jsme si to na každém kilometru o desetiny, bylo to neuvěřitelné. Věděl jsem, že jedeme na hraně možností svých i auta. Přijížděli jsme v minimálních rozdílech. Jsem rád, že jsme to nakonec takhle zvládli a jsme moc šťastní. Třešničkou je, že to bylo na domácí půdě továrního týmu Škodovky. Fantastické.

V žádné rychlostní zkoušce jste nebyli horší než třetí...

Rozhodl fakt, že jsme dokázali držet krok a neudělat žádnou chybu. Myslím, že na nejdelší rychlostní zkoušce, která měřila dvaadvacet kilometrů, jsme měli malinko lepší obutí než Honza Kopecký. Gumy byly až do konce v lepší kondici. Pak už bylo horko a přehřívaly se, trochu se muselo z tempa slevit, tak to bývá. Myslím, že nám vydržely lépe a udělali jsme si klíčový náskok.

Posádka Václav Pech (vpravo) a Petr Uhel se raduje z výhry v cíli Rallye Bohemia v Mladé Boleslavi.

Jel nový vůz Ford Focus RS WRC podle vašich představ?

Spíš až nad očekávání. Před závodem bych ani v nejlepším snu neřekl, že předhoníme tovární posádku Škody. Aspoň jsme se chtěli vrátit na pozici vicemistrů. Nedá se říct, že bychom ji porazili nějak dominantně, ale je skvělé, že šlo o naprosto vyrovnaný souboj od začátku do konce, který zvedal lidi ze židlí. A nás teda taky.

Bylo to pro vás náročné i po fyzické stránce?

Hodně. Myslel jsem si, jak jsem připravený, když jsem fyzičce věnoval hodně času. Ale přeci jenom člověk v autě dlouho neseděl a tyhle pohyby v sedačkách žádným jiným pohybem nenahradíte. Byl jsem hodně utahaný.

Měli jste nějaký krizový moment?

Možná jen jeden. Ke konci závodu mi malinko utekl zadek z cesty do trávy, ale jenom se to sklouzlo a vrátil jsem se na cestu. Nic závažného.

Jaký vás čeká program v nejbližší době?

Připravujeme se na Valašskou Rally, která bude druhý víkend v srpnu. Jinak jsem v naší rodinné firmě od rána do večera. Žádné oslavy nebyly, od šesti rovnýma nohama do práce.