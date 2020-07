Dramatickou první etapu Rallye Bohemia vyhrál Huttunen před Kopeckým

„Byl to zajímavý den. Ráno to bylo náročné, protože byla trať kluzká a já to tady neznám, ale nakonec to bylo dobré. Odpoledne to bylo o něco jednodušší, protože trať byla suchá. Každopádně jsem i já sám trochu překvapený svým tempem,“ řekl Huttunen, jenž se do čela dostal ve druhém měřeném testu a první místo již poté neopustil.

Sedminásobný český šampion Kopecký hned na začátku ztratil téměř pět sekund na městské erzetě v Mladé Boleslavi. Poté se tovární jezdec Škody postupně posouval vpřed a v závěru dne i snižoval ztrátu na Huttunena.

„Ráno jsme se úplně netrefili do nastavení auta a ani pak to nebylo úplně ideální. Fin na začátku riskoval a jel hodně na hraně, což k tomu ale patří,“ řekl Kopecký, který očekává vyrovnaný boj i v neděli. „Je to hodně vyrovnané a napínavé. Tři auta jsme ve dvou vteřinách, takže to vypadá, že se bude bojovat až do konce,“ uvedl osmatřicetiletý pilot.

Nejvíce rychlostních zkoušek - pět - dnes ovládl Pech, který se po letech vrátil za volant vozu WRC a zatím se mu daří.

„Musím přiznat, že jsem nečekal, že to až tak půjde. A to jsme byli velcí optimisti. O to více nás to ale baví a věřím, že takový souboj na prvních pozicích baví všechny,“ řekl Pech, jenž ranní déšť uvítal. „Alespoň se jelo trochu pomaleji a mohl jsem si zvykat na auto. Odpoledne se přitvrdilo, jede se opravdu rychle a musím říct, že je to mazec,“ pousmál se Pech.

Rallye Bohemia vyvrcholí šesti rychlostními zkouškami v neděli, vítězná posádka 47. ročníku soutěže bude známá kolem 15:30. „Dnes byly krátké vložky a člověk mohl spíše ztratit než získat. V neděli budou delší testy a myslím si, že rozdíly mohou být vyšší,“ řekl Kopecký a poukázal na téměř 22 km dlouhý test Radostín.

Tvrdý boj čeká i Pech. „Nebude to jen o nás třech. Dobře jede i čtvrtý Filip Mareš a další. My si jen přejeme, abychom měli všichni stejné počasí, a pak uvidíme, jak to komu ráno sedne. Myslím si, že se bude rozhodovat na prvních průjezdech, kdy to bude více klouzat. Budou se tam dít věci,“ uvedl Pech.