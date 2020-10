Šampion v rallye Pech: Tahle doba je nejpodivnější, co jsem kdy zažil

„Titul jsem asi získal. Bylo to napsáno špatně, tituly se normálně vyhlašovat budou,“ vysvětluje plzeňský automobilový závodník, který je mistrem už poosmé.



Že se v Klatovech závěrečná rallye neuskuteční, vás nakonec nic stát nebude. Průběžné první místo vám tedy zůstane i v konečném účtování.

Před restartem sezony se vydal nový bulletin, kde byla popsána pravidla. A zřejmě to bylo chybně přebrané. Na autoklubu byla ve středu kolem toho diskuze a volal i prezident, že tituly samozřejmě budou. Byly vypsané čtyři závody, z toho se tři odjely. Titul jsme získali, ale musím říct, že jsem se na poslední závod strašně těšil.

Vás a Jana Kopeckého ze Škody dělilo jen sedm bodů...

Mělo jít mezi námi všechno. Kdo dojede před tím druhým, tak bude mistr. Hodně jsme se na to připravovali. Myslím si, že i fanoušci a celá motoristická veřejnost na souboj čekala. Bez finálového boje mě to úplně tolik netěší, ale i tak je to fajn. V sezoně jsme byli lepší, měli jsme o sedm bodů víc, což nakonec rozhodlo.

Pořadatelé Rallye Klatovy se rozhodli v přípravách nepokračovat. Chápete jejich volbu?

Ano, protože zorganizovat rallye není úplně sranda. Normálně se to připravuje rok dopředu. Oni na to připravení byli a čekali do poslední chvíle. Když ještě deset dní před startem vlastně nevíte, jestli pojedete... Musíte mít zajištěné pořadatele, časomíry. Jsou to věci na telefon, jenže kromě toho je třeba také vypáskovat a zabezpečit trať, která musí být všude označená, kam se smí a nesmí.

Spousta mravenčí práce a papírování...

A co je nejdůležitější, tak musíte mít povolení od starostů a silnic, že můžete silnici používat a mít ji zavřenou. V republice je všechno zakázané, nic se nemůže a čekalo se na výjimku z ministerstva zdravotnictví. Ale do deadlinu nedorazila. Povolení bylo přislíbené týden dopředu, ale každý den se odkládalo. Tak to ukončili, dá se to pochopit.

Podíváte se před koncem roku ještě na trať?

Doufám, že ještě závodit budeme. Máme v plánu setkání mistrů v Sosnové a pražský rallyesprint. Ale samozřejmě uvidíme, jestli se opatření rozvolní a co bude dál.

Zvláštní sezona se vším všudy.

Určitě. Ale celá tahle doba je nejpodivnější, co jsem kdy zažil. Hlavně šlo o nejkratší sezonu. Závody probíhaly standardně, pokud pominu, že tam třeba nemohli být diváci a že jsme byli omezení v servisu. Byly to pro nás po dlouhé době možná nejhezčí závody, protože jsme drželi s továrním týmem krok a dokonce jsme ho poráželi, byť jen třeba o zlomky vteřin. To je pro nás super.