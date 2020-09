Úvodní etapu Rallye Pačejov ovládl Kopecký, Pech dojel druhý

Na předešlých dvou soutěžích MČR zajížděli Pech a Kopecký téměř shodné časy a rozdíly mezi nimi byly často jen v desetinách sekundy, na Rallye Pačejov však Kopecký získal zatím rozhodující náskok hned v úvodu. V první a druhé erzetě na osychajících tratích porazil Kopecký svého soka o 18 sekund.

„Na dvou ranních erzetách, kde to hodně klouzalo, jsme se trefili do nastavení a perfektně nám to vyšlo. Šli jsme do toho naplno jako minule na Valašce, jen podmínky byly jiné,“ uvedl Kopecký pro videonovinky.

„Trať je tady hodně rychlá, ale je to jiné než na Bohemce nebo Valašce. Pořád se něco děje. Jede se buď přes horizonty, nebo jsou dlouhé rychlé zatáčky,“ řekl Kopecký.

Pech přiznal, že ráno jel opatrně. „Hodně to klouzalo, byla zima a věděl jsem, že tempo bude muset po minulých dvou závodech nasadit Honza a nastavil ho větší, než jsem čekal. Musím přiznat, že jsme se moc nechytali,“ řekl Pech, který nakonec dokázal Kopeckého porazit jen v jedné zkoušce.

„Zatím je to krásné svezení na pěkných rychlostkách, jen mě mrzí, že mi utekl začátek,“ přiznal.

Pačejovská rallye s centrem v Horažďovicích pokračuje šesti erzetami v pondělí.