Fejfar zažívá nejistotu, jeho přípravy Rallye Dakar však běží dál

„Přípravy pokračují, i když v této chvíli nikdo moc neví, jak to celé dopadne,“ říká Fejfar vpředvečer domácího podniku mistrovství republiky.

Koronavirová nejistota jej stejně jako další české autokrosaře pustila alespoň do závodů mistrovství republiky. Evropský šampionát, pro borce třídy Touring Autocross stěžejní záležitost posledních let, letos vůbec neodstartoval.

„Jsme strašně rádi alespoň za takový kalendář, jaký nyní je,“ netají několikanásobný mistr Evropy v autokrosu, pro kterého to bude, podobně jako pro většinu dalších jezdců, třetí podnik českého šampionát. Zatím se odjely dva závody, v Poříčí nad Sázavou se Fejfarovi nedařilo, v Humpolci vyhrál.

Na silnou konkurenci se musí připravit i na domácí trati v Nové Pace. To však platí i pro ostatní kategorie, v nichž se to bude hemžit zahraničními jezdci. „Je to i proto, že jezdci se už připravují na příští sezonu a potřebují otestovat své vozy. A Nová Paka na to je ideální,“ říká autokrosový matador.

A jeho přípravy na slavný Dakar? „Na autě se pracuje, ale současná situace samozřejmě přináší problémy,“ netají. Když pomine finanční, protože ekonomika se přece jen přibrzdila, musí připomenout ty, které by mu startovat na prestižním podniku umožnily.

„Potřebuju odjet jeden kvalifikační závod, bez toho vás pořadatelé na start nepustí. Nejde ani tak o výsledek, ale o to, jak v závodě reagujete . Důležité také je vůbec dojet,“ připomíná autokrosař novopackého klubu.

Plán na to měl, ale musel ho změnit: „My jsme závod chtěli absolvovat v Maroku, ale byl zrušen, další by snad měl být vypsán ve Španělsku, přesně se však neví nic.“