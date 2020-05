Fejfar v Evropu nevěří, sen o Dakaru ale žije

„Podřizujeme startu na Dakaru 2021 za tým MRG Orion prakticky všechno,“ říká Fejfar uprostřed autokrosové sezony, která letos ještě nezačala.



Právě její na zatím neurčito odložený start ho k přípravě na novou závodnickou výzvu udržuje v usilovné práci, na jejímž konci vidí naději: „Vedle stávajícího speciálu Can Am stavíme další a začínáme nastrojovat holý rám. Je to ještě hodně dlouhá cesta, ale nesmírně se na to těším. Věřím, že se Dakar uskuteční, i když třeba ještě za nějakých omezujících podmínek.“

Právě o nastávajícím víkendu měl závodník novopackého autoklubu nastoupit k prvnímu závodu letošního autokrosového evropského šampionátu. Jenomže podnik, jenž se měl jet v Německu, byl kvůli pandemii koronaviru covid-19 zrušen, což v tuto chvíli platí i o dalších pěti podnicích. Vedle toho v Seelowu i v Lotyšsku, v Litvě, v německém Cunewalde (vše v červnu), na domácí trati v Nové Pace i ve francouzském St. Georges (oba se měly jet v červenci). V naději tak stále žijí v Přerově (srpen), ve francouzském St. Igny a v italské Maggioře (oba v září). Fejfar však nevěří, že by to na evropský šampionát stačilo: „Je možné, že se něco na podzim pojede jako volný mezinárodní podnik, ale Evropa díky různým omezením asi vyhlášena nebude.“

Určitou nadějí, že si letos se svojí fabií zazávodí na autokrosových tratích ve třídě Touring Autocross, v níž se stal před dvěma lety potřetí a naposledy králem Evropy, přesto živí: „Věřím, že se odjede několik závodů mistrovství České republiky. My jsme práce na repasi autokrosové fabie zastavili, což ale neznamená, že se k ní nevrátíme a někde se nesvezu.“ Současná závodní pauza je i při jeho obrovských zkušenostech velkou novinkou: „V mé dlouholeté závodní kariéře je to první sezona, kdy se nic nejede. Moc mi chybí ten nevšední a specifický kolektiv lidí, závodnická komunita. Často po práci sedáme na dílně, vzpomínáme na závody a jsme rádi, když se občas na kus řeči zastaví někdo z kolegů. Je jasné, že mě svrbí ruce po závodním volantu. Věřím, že se to zase za pár týdnů rozjede, ale zdraví nás všech je přednější.“

Čas, který nechtěně on i tým získali tím, že se nezávodí, vyplňují přípravou vozu pro premiérový start na Dakaru, kterému by měla předcházet účast na některém z dálkových závodů.

„Termíny motoristických podniků jsou zatím v nedohlednu, ale určitě nějakou soutěž, kromě běžných testů techniky, absolvujeme,“ říká závodník, jenž neskrývá, jak se na novou výzvu těší: „V naší kategorii SSV bude podle dostupných informací početnější i kvalitnější konkurence než letos, měl by se v ní objevit například i Tomáš Enge.“