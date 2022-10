Tomeček na Africa Eco Race už počtvrté ovládl pořadí kamionů

„Je úžasné, že jsem opět mohl dojet do Dakaru. Dovolím si říct, že jsem si to užil s velkým U. Dva roky jsem na to čekal, byl jsem v Arábii jako rychlá asistence a Afrika je jiná. Má duši, svobodu,“ řekl Tomeček, jenž závodí se starým „mechanickým“ modelem Tatry 815.

„Je tady spousta nadšených lidí, kteří bohužel nejsou tak bohatí jako my. Každému Evropanovi bych ale přál, aby to poznal a viděl, že se nemáme až tak špatně,“ podotkl Tomeček, jenž v Africe absolvoval i původní klasické Dakary.

Závod automobilů ovládla francouzská posádka Philippe Gosselin, Christophe Crespo s buggynou Optimus.

Do cíle dojel i druhý Čech Zdeněk Tůma, jenž byl jediným přihlášeným čtyřkolkářem. I kvůli dvanáctihodinové penalizaci za výměnu motoru skončil celkově jedenadvacátý. Stejně jako Tomeček byl ale spokojený, že rallye absolvoval.

„S výsledkem jsem spokojený. Navíc jsem velmi rád, že jsem vůbec do cíle dojel. Byla to jedna z nejtěžších soutěží, kterých jsem se účastnil. Vzhledem k nájezdu závodních kilometrů to bylo hodně dlouhé. Kdyby se spočítaly všechny ty speciálky, tak možná delší než Dakar. A terény v Mauretánii mezi vysokou trávou byly fakt zrádné. Všude létala nějaká pichlavá semínka,“ řekl Tůma, jenž by podle svých slov bez penalizace skončil jen asi o šest míst výše.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Slovák Štefan Svitko.