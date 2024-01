Tomeček popáté kraloval kamionům v závodě Africa Race, celkově byl čtvrtý

„Letos jela tatra opravdu moc krásně. Dostala repasované tlumiče a těsně před odjezdem také nový stabilizátor. Bylo znát, že to funguje,“ poznamenal Tomeček v tiskové zprávě.

Stejně jako v minulosti startoval se starým „mechanickým“ modelem Tatry 815. „Oproti Saúdské Arábii to bylo takové light. Tam jsem o tunu těžší. V Africe to auto zastaví, když má, jede to tam, kam chci,“ uvedl třiapadesátiletý závodník, který loni startoval na Rallye Dakar jako takzvaná ostrá asistence.

Absolutním vítězem 15. ročníku rallye se stal francouzská posádka Gautier Paulin, Rémi Boulanger s buggynou Apache. Mezi motocyklisty byl nejlepší Jacopo Cerutti z Itálie.