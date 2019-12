Solitér v Africe. Tomeček se podesáté v řadě vydává na Africa Eco Race

Potřetí bude sedět v kabině svého závodního kamionu sám bez navigátora, což je naprostý světový unikát. V závodě rodák z přerovské městské části Dluhonice rozhodně samotařit nebude. Společnost mu budou dělat kolegové ze 34 zemí. Pořadatelé prozradili, že zaznamenali velký nárůst v počtu závodníků v kategorii moto a zhruba o čtvrtinu více automobilů, SXS a kamionů. Očekávat lze dohromady okolo 150 účastníků. Pořadatelský tým zůstává stejný. Jeho hlavními tvářemi jsou Jean-Louis Schlesser a René Metge.



„Když jsem v roce 2011 poprvé startoval na Africa Eco Race, byl to ještě trochu jiný závod než dnes,“ srovnává Tomeček. „Tehdy se to pořadatelé učili, některé věci ještě tolik neuměli. Ale roadbooky byly vždy perfektní, na to je René Metge machr,“ zdůrazňuje přerovský pilot. „Všechno ostatní se posunulo kupředu a už dávno je to skvělý závod. Těším se na další ročník. Bude to zase radost z jízdy, radost ze závodění!“

Tomeček do rally vedle závodní tatry přichystal ještě další kamiony. Asistenční vůz dosud doplňovaly dvě tatry v úpravě balai, tedy jakési pouštní odtahovky, které pomáhají organizátorům při zachraňování soutěžících v nesnázích. Tentokrát se do Afriky vypraví dokonce tři balaie a kopřivnická flotila bude čítat celkem pět vozů.

Nejzajímavější je samozřejmě závodní vůz. Původní náklaďák Tatra 815, který si Tomeček hýčká již od roku 2005. Jedná se o mechanický, neelektronický soutěžní vůz, který pohání vzduchem chlazený dvanáctiválcový tatrovácký motor T3C-930. Má objem 19 000 cm3 a výkon 515 kW (700 koní). Základem podvozku je páteřový rám s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami, které jsou odpruženy vzduchovými vaky. Vůz je vybaven centrálním dohušťováním pneumatik s ovládáním z kabiny. Na každém kole pracuje dvojice tlumičů Reiger. Ty jediné neodpovídají původní koncepci a Tomeček jimi nahradil originální tlumiče až před čtyřmi lety.

Závodní vůz poveze na dveřích a střeše startovní číslo 406. Tomeček takové číslo dosud nikdy neměl. Přesto jsme čtyřistašestku v českých barvách viděli docela nedávno. Na své tatře ji v předchozím ročníku Africa Eco Race vezli Petr Čapka se Zdeňkem Vodou. Závod se jim pro poruchu nepodařilo dokončit, zato spojková hřídel použitá z jejich odstavené tatry se nakonec stala klíčem k tomu, aby se do cíle dostal aspoň Tomeček. Také jeho totiž potrápila technická závada a výsledné páté místo je třeba brát jako úspěch.

Dálková rally Africa Eco Race se zrodila v roce 2008 a následujícího roku nahradila původní Rallye Dakar v tehdejších kulisách – tedy v Maroku, na území Západní Sahary, v Mauritánii a Senegalu. Na začátku ledna 2020 se do Dakaru pod novou značkou pojede už podvanácté a tratě by tentokrát měly doznat velkých změn. Pořadatelé ohlásili, že oproti předchozím letům se změní sedmdesát procent tratě. Slavnostní start se uskuteční večer v sobotu v Monaku, druhý den ráno se bude odplouvat do Maroka. Premiérově z italské Savony do Tangeru. Trasa pak od první etapy 7. ledna povede převážně jinými částmi Maroka a následně mauritánské Sahary, kde se poprvé dostane také do dříve dakarsky proslavené oblasti Tidjikja.

Ti úspěšní spatří cíl u Růžového jezera poblíž Dakaru v neděli 19. ledna. Africa Eco Race 2020 bude měřit šest tisíc kilometrů, z čehož přibližně dvě třetiny tvoří měřené úseky.

Profil Tomáš Tomeček Tomáš Tomeček se narodil 26. června 1970 v Přerově, žije v Příboře. Je ženatý, jeho manželka Lada je módní návrhářka. Spolu mají čtyři děti. Vystudoval VUT v Brně, obor dopravní a manipulační technika, specializace podvozky. Poté nastoupil do kopřivnické Tatry. Pro své schopnosti jízdy v poušti si vysloužil titul Desert Master. Pracuje v Tatře jako externista – testovací jezdec. Má za sebou 14 účastí na Rally Dakar a devět na Africa Eco Race. V roce 2018 jako první v historii dokázal dokončit dálkovou dakarskou rally coby jednočlenná posádka závodního kamionu, a vysloužil si další přezdívku: Captain Solo. Při Africa Eco Race 2019 totéž úspěšně zopakoval, závod dokončil na pátém místě. Celkově ho vyhrál třikrát. Rally Dakar ovládl v roce 1995 ještě jako navigátor.

