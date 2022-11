Buggyra překvapila. Po rozkolu se vrací Valtr, Loprais při potížích pomůže

„Chtěl bych zkusit lepší a výkonnější auto, hlavně jsem hledal vůz s automatickou převodovkou a po zkušenostech s Tatrou z roku 2016 jsem se dohodl s Martinem Kolocem, že bych s týmem Buggyra zkusil znovu Dakar. Jsem rád, že jsem tuto příležitost dostal,“ poděkoval v tiskové zprávě šéfovi stáje. „Rádi bychom navázali delší spolupráci co se týká vývoje aut, případně společné stavby nového speciálu.“

V zimě 2016 zajel Valtr nejlepší český dakarský výsledek, s kamionem Tatra Phoenix obsadil osmé místo. Jenže stejně skončil, podle stáje nenašli „shodu v profesionálním přístupu k závodění“. Jezdec se s týmem pohádal. „Řešit věci ve tři hodiny ráno na oslavě byla hloupost, víc se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl Valtr tehdy pro iDNES.cz.

Teď je zpět a chystá se na 45. ročník dakarského maratonu, který bude jeho sedmý.

„Odjel jsem již šest Dakarů ve čtyřech týmech, takže mám celkem přehled o českých stájích i autech. Každé má svoje plusy a minusy a já se vrátil do Buggyry právě proto, že automat i obrovský výkon motoru mě fascinují a tratě v Saudské Arábii přesně toto vyžadují,“ osvětlil Valtr, který si za spolujezdce vybral Reného Kiliána a Tomáše Šikolu. „S Tomášem se znám z předchozího působení v týmu, pasujeme k sobě. Renda je sice trošku bouřlivák jako já, ale výborný mechanik a dobře naviguje.“

Valtr věří ve slušný výsledek: „Myslím, že je potřeba dávat si nejvyšší cíle. Chceme vyhrát, ale víme, že Dakar je tak těžká soutěž, že zhodnotit ji můžeme až po projetí cílem poslední etapy.“

Na startu Dakaru budou i Valtrovi synové. Starší usedne do posádky Aleše Lopraise. „S ním jsme domluveni na vzájemné spolupráci, oba jsme připraveni si pomoct v případě problému. Je pochopitelné, že ani jeden neobjede druhého, když se nějaké potíže vyskytnou,“ prozradil Valtr. „Druhého syna bych chtěl posadit do auta Valtr Racing týmu, aby mi kryl záda. Myslím si, že Dakar bude zajímavý a jako rodina se pobavíme. Už teď se hecujeme a pořádáme sázky, určitě to bude pro naši rodinu zábava.“

Buggyra a spolupráce s Lopraisem? Zdá se, že i tady čas obrousil hrany starých svárů. Loprais na Dakaru 2021 nevhodně mluvil o dcerách šéfa Buggyry Koloce, video z kabiny uniklo na veřejnost a byl z toho poprask.

Rally Dakar se pro následujících pět let stala jednou z priorit původně roudnického, teď celosvětového týmu. Zvlášť poté, co stáj odstoupila z evropského šampionátu tahačů. „Připravili jsme plán na následující tři roky, kdy se budeme zaměřovat na vývoj nových aut. S ohledem na nejasná technická pravidla byl ale projekt o rok odložený, abychom nové auto mohli optimalizovat a bylo maximálně konkurenceschopné pro Dakar 2024,“ oznámil týmový boss Koloc.

Pro nadcházející Dakar se podařilo Buggyře částečně vylepšit techniku. „Naše auta by měla být maximálně spolehlivá. Z pohledu rychlosti mají Tatry své limity, protože se potýkáme s nadváhou a zde nejsme schopni další úpravy udělat. Myslím si ale, že bychom měli být stále konkurenceschopní. Jak rychlostí, tak spolehlivostí,“ odhadl Koloc.

Nejslavnější rallye světa startuje 31. prosince a skončí 15. ledna po čtrnácti etapách v saúdskoarabském Dammamu. Detaily trati pořadatel oznámí nejspíš koncem listopadu, ale piloti a týmy se musí připravit na řadu novinek.

„Jednotlivé posádky dostanou rozdílné roadbooky, nebudeme vědět, jakou trasou která posádka pojede. Je to pro letošní rok naprostá novinka, zatím nikdo přesně nemáme ponětí, jak to bude fungovat,“ uvedl Koloc. „Dakar by měl být navíc o dvě etapy delší. Čekáme nesmírnou logistickou náročnost, protože se pojede v části Saúdské Arábie zvané Empty Quarter. Jedná se o souvislé dunoviště se složitým přístupem skrze obslužné komunikace a myslím si, že nadcházející ročník může v konečném součtu přinést spoustu překvapení.“

Překvapení už nachystala i sama Buggyra v podobně spolupráce s Valtrem a vzájemné pomoci s Lopraisem.