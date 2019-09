Lacko vybojoval v Zolderu druhé místo, v ME je dál třetí

„Je to obrovská škoda. To, co jsem na Albaceteho najel ve třetím závodě, jsem v tom čtvrtém ztratil. Nedá se nic dělat, to je motorsport. Teď se musíme nachystat na Le Mans a bojovat, co to půjde, protože v Jaramě, na domácím okruhu Antonia, už to bude hodně těžké,“ uvedl Lacko, který je v průběžném pořadí šampionátu dál třetí za Hahnem a Španělem Antoniem Albacetem, na kterého ztrácí jen devět bodů.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů Zolder (Belgie) Třetí jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:54,652, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -7,702, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -8,919. Čtvrtá jízda: 1. Albacete (Šp./MAN) 24:14,122, 2. Kursim -5,212, 3. Reinert (oba Něm./Iveco) -6,352, ...Lacko nedokončil. Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 272, 2. Albacete 187, 3. Lacko 178. O sobotních závodech čtěte ZDE