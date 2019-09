Lacko si v Zolderu připsal v úvodní jízdě tahačů třetí místo

Lacko do úvodní jízdy víkendu startoval ze třetí pozice a po startu bojoval s Hahnem o posun do čela. „Chtěl jsem ho předjet, ale bohužel už jsem se tam v první zatáčce nevešel. Ke konci to vypadalo, že bych možná Albaceteho ještě mohl dát, ale nakonec to nevyšlo. I tak jsem se třetí pozicí spokojený,“ konstatoval.

Ve druhém závodě mohl Lacko litovat přerušení, která ho připravila o nadějné pozice. „Start se mi hodně povedl a protáhl jsem se na druhou pozici. Za mnou se stala ale nějaká mela a zůstal tam Citignola, takže se závod hned v prvním kole přerušil,“ řekl. Další přerušení přišlo po dvou kolech. „Třetí start byl podobný tomu prvnímu, bohužel se přede mě dostal Antonio a už se mi nepodařilo vzít si svou pozici zpět,“ zalitoval.