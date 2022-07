Aliyyah Koloc se v seriálu EuroNASCAR poprvé prodrala do top ten

„Problém s řazením nás trápil celý pátek a podařilo se ho odstranit až v sobotu. Mezitím však napáchal na Aliyyah hodně škody. V sobotu to ještě zvládla, ale v neděli, jak se jí to rozleželo, tak musela fakt trpět,“ věděl David Vršecký, který v Itálii nechyběl jako mentor čerstvě plnoleté závodnice.

Okruh ve Vallelunze je specifický tím, že se neustále řadí od jedničky po čtyřku. „Je to mnohem častější než na jiných okruzích, takže když řazení nefunguje správně, je to hodně těžké. Dělala jsem všechno pro to, abych mohla odjet všechny závody. Ale nakonec jsme se rozhodli, že zdravá ruka je přednější. Chci být perfektně připravena na příští závod, jímž bude podnik francouzského šampionátu GT4,“ uvedla Aliyyah Koloc.

V úvodním závodu EuroNASCAR 2 předvedla skvělý start a ze 14. pozice se rázem posunula na deváté místo. Po restartu jízdy dokonce bojovala o šestou příčku, nakonec skončila devátá se ztrátou pouhých šesti desetin sekundy na vítězku Dámského poháru.

„Závod se vyvíjel velmi dobře. V posledním kole jsem měla problém s autem a udělala chybu. Kvůli tomu jsem ztratila dvě pozice, takže z toho tak úplně radost nemám. Ale dojet poprvé v top 10 je i tak slušný úspěch,“ usmívala se v cíli.

Dalším podnikem EuroNASCAR bude domácí závod Buggyra ZM Racing na mosteckém autodromu, který je naplánován na první zářijový víkend. Koloc se ale vrátí za volant už 22. července, kdy ji ve Spa-Francorchamps čeká start na francouzském mistrovství GT4.