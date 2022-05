Šéf stáje Buggyra Koloc: NASCAR nám může otevřít dveře do Ameriky

Proč vás zajímá NASCAR?

Díky několika atributům. V první řadě silné startovní pole, letos je přihlášených 37 aut v obou kategoriích. Pro naše jezdce to je přínosné, dostanou šanci naučit se závodit v chumlu a sledovat, co je vpředu a vzadu. Což beru jako průpravu pro vytrvalostní závody, v nichž bychom se chtěli ve střednědobém horizontu profilovat směrem k velkému LeMans. A taky si začneme otevírat dveře směrem na Ameriku. Evropský NASCAR se vyhlašuje v Síni slávy v Charlotte.

Co by vás lákalo v USA?

Na podzim tam budeme závodit čtyřiadvacetihodinovku s GT. Uvažujeme o ikonickém závodě do vrchu Pikes Peak s truckem. Až budeme mít volno. A možná, až budeme mít hotový vodíkový motor. Teď děláme diesel-vodíkový.

Kde závodí Buggyra * FIA Evropský šampionát tahačů

* NASCAR Whelen Euro Series

* Lamborghini Super Trofeo Europe

* GT Endurance Series

* FIA Middle East Cup for Cross country Bajas

* TCR Eastern Europe

* ESET Cup Series

Ze série NASCAR Amerika dýchá?Závody NASCAR jsou strukturované jako show americké kultury. Za sebe nemůžu říct, že by mě to úplně vysadilo ze sedla, ale umím si představit, že komunitu fanoušků ano. Zasoutěží si, cpou se hamburgery a dělají všechny věci, co se dějí v USA. Na anglickém okruhu Brands Hatch byla americká auta, karavany i americká kultura, jestli se to tak dá nazvat. Je to dobrá show a kvalitní závodění.

A návrat do minulosti?

Rozhodně. Auto nemá žádné asistenty, žádné ABS, kontrola trakce. Naopak manuální řazení. Čisté závodění. Série má masivní návštěvnost v Anglii a vlastně celkově v Evropě. I v Mostě byla dobrá, teď se opět pojede zároveň s tahači.

Martin Koloc a jeho dcery. Vlevo je Aliyyah, vpravo Yasmeen.

Co vaše dcery čeká?

Po dohodě s promotérem holky pojedou třídu 2, kde je pět žen. Chtěli bychom udělat silné pole žen, je tam i spousta juniorů a nováčků. Ale vypadá to, že ve většině závodů budou moct naskočit v obou třídách, tedy i v kategorii Pro. Poměří se s Villeneuvem, Lemariém a dalšími. Tedy měřit se dlouho nebudou, ale aspoň je uvidí. Čeká je šest víkendů plus ve Švédsku v únoru Winter Classic na hřebících. Což jsou nebodované závody. Nevím tedy, jestli to časově zvládneme, už bude sezona rallye, to je priorita.

Jak dlouho byste chtěli v seriálu NASCAR působit?

Není to jednoletý projekt, i když to pro nás nebude hlavní závodění. Nabízí nám to možnost pro vývoj jezdců. Kdybychom měli za cíl být vítězové evropského NASCAR, získali bychom možnost závodit za mořem. Ale ona je to spíš série, kde spousta jezdců kariéru končí, ne začíná. Nám to naopak nabídne možnost propojit NASCAR s akademií, která začíná fungovat celkem dobře.

Vozy jsou identické, takže rozhoduje řidičské umění?

Je to cupové závodění, všechny díly a všechna auta by měly být stejné. Nějaké odlišnosti se najdou, ale to nás nepálí. Technologicky jde o jednoduché závodění, nebudeme se muset zabývat vývojem, přijdeme k hotovému. Jediné, co nás technologicky zajímá, je, že holky by měly být ambasadoři v NASCAR směrem k biopalivu. Co jsme dosáhli v tahačích, kdy kouřivost a emise se snížily, to tady bude delší cesta. I tak by se mělo jet se čtyřicetiprocentním biopalivem.

Vy jste si NASCAR sám vyzkoušel. Jaké to bylo závodění?

Přijedete do Grobniku, nasajete ty výpary a vzpomenete si na mládí, jak jsme startovali fichtly. Už jsme na tu správnou vůni skoro zapomněli. V tom Polsku stál nějaký Ital, rádiovku na hlavě, sešítek v ruce, na krku hodinky. Pecka, boží, říkali jsme si. Takhle to kdysi žilo. Jako ve formuli 1 sedmdesátých let. Pro mě je tedy hrozné se oblíknout do kombinézy a lézt okýnkem do auta, je to na dlouho. Ale líbí se mi to. Koncept vozu je mezi motokárou a truckem, kterému se podobá geometrií přední nápravy.

Jak velká rivalita bude mezi vašimi dcerami na trati?

To je zajímavý lidský příběh. Donedávna byly jako jedna. Dvojčata. Teď vidíme přerod, jak se z dětí stávají ženské. Rivalitu mají v sobě. V rallye ji měly totální. Yasmeen teď v Kataru poprvé porazila Aliyyah, ta to vzala dobře, Yasmeen z toho měla svátek. Bude to zajímavé i na Dakaru. Některé dny ani netrénují spolu, aby si nekoukaly pod ruce. Berou to na seriózno, že na Dakaru budou jako hlavní soupeři.

A v NASCAR?

Můžou do sebe jít, žádná týmová strategie není. Jen pro mě jako tátu je to trošku náročné.

Je těžké pro ně měnit vozy?

Aliyyah říkala, že je jednodušší měnit rallye a NASCAR než přecházet mezi GT3 a truckem. Na brzdách se pak cítí příšerně, musí si zpomalit ruce. Naopak z trucku do GT3 je to snadnější. Ale rallye obě baví. Když se jich zeptáte, co chtějí jezdit, tak jim se líbí všechno.

Výsledky po nich chcete?

V NASCAR je čas na sbírání zkušeností, uvidíme, kde za rok dva skončíme. Teď je dobré jezdit vším. Myslím, že průprava z GT jim dává fantastickou přednost, že jsou zvyklé na rychlost. A mají přesnost, kterou spousta rallye jezdců postrádá. Až na ty špičkové. V rallye už se nedriftuje jako dřív, je to sice hezké, ale pomalé. Teď se před zatáčkou zabrzdí, zatočí a odjede. To holky chápou, rallye jedou efektivně.