Vstup do Safari rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä ztratil kvůli defektu

„Rallye opravdu začne až zítra a bude to hodně těžké. Potřebujeme chytit dobrý rytmus, ale je fajn, že jsme začali slušně. Zítra to ale bude jiný příběh,“ řekl Neuville. „Je to velká výzva. Podobné rallye nepatří mezi mé oblíbené. Bude to hodně drsné, ale pokusíme se to přežít,“ uvedl Ogier, který obhajuje prvenství z loňska, kdy se Safari rallye po 19 letech vrátila do kalendáře MS.

Dramatický vstup do soutěže zažil lídr průběžného pořadí šampionátu Fin Kalle Rovanperä, který krátce po startu chyboval a málem skončil na střeše. Nakonec musel většinu erzety absolvovat s defektem pravé zadní pneumatiky. Tovární jezdec Toyoty na Ogiera ztratil 11,6 sekundy a průběžně je jedenáctý.

„Na brzdách jsem šel přes hranu. Naštěstí se nic velkého nestalo a skončilo to jen defektem. Je to škoda, ale čeká nás dlouhá rallye, takže doufám, že to nebude rozhodovat. Musíme se více soustředit, snad to byla jediná chyba,“ řekl Rovanperä, jenž vyhrál tři z pěti dosavadních závodů MS a v čele má náskok 55 bodů na Neuvillea.

Jediný Čech na startu Martin Prokop závodící s vozem kategorie Rally2 byl patnáctý.