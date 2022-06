Rallyeové MS se podruhé vrací do Afriky, poprvé se zde utkají Loeb s Ogierem

„Keňa je úžasná. Je to rallye, kterou mám spojenou se vzpomínkami na divokou zvěř všude kolem trati při seznamovacích jízdách. Vím, že se rallye od doby, kdy jsem tam závodil naposledy, změnila,“ řekl Loeb, který se letos v 47 letech stal nejstarším vítězem závodu MS.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 13 závodů): 1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 120, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 65, 3. Tänak (Est./Hyundai i20) 62, 4. Breen (Ir./Ford Puma) 52, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 47, 6. Evans (Brit./Toyota Yaris) 39, ...21. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2. Pořadí týmů: 1. Toyota 200, 2. Hyundai 161, 3. M-Sport Ford 120, 4. Toyota NG 53.

„Rozdíl oproti ostatním rallye, na kterých jsem letos startoval, je ten, že s erzetami v Keni nemám žádné zkušenosti. Viděl jsme jen záběry z kamer a čeká nás drsná trať. Bude to komplikované,“ dodal jezdec týmu Ford M-Sport, který ovládl lednovou Rallye Monte Carlo.

Loeba i Ogiera čeká letošní třetí start v MS, výhodou Ogiera bude loňská zkušenost. Soutěž, která se do světového šampionátu vrátila po 19 letech, vyhrál. „Těším se na návrat do Keni. Minulý rok zde byla skvělá atmosféra. Bylo to něco jiného, než na co jsme zvyklí a vítězství bylo třešničkou na dortu. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo ho zopakovat,“ řekl Ogier.

Osmatřicetiletý tovární jezdec Toyoty předpokládá, že jej čeká opět náročná rallye. „Myslím si, že téměř každý měl loni nějaký problém a ztratil hodně času. Rozhodně je to rallye, kdy se nesmíte vzdát. A letos, kdy máme nová auta, budeme muset být možná ještě chytřejší než minule,“ připomněl Ogier, že týmy letos nasazují nové speciály.

Sebastian Ogier

Jako lídr MS se na start postaví Ogierův týmový kolega Fin Kalle Rovanperä. Letos vyhrál tři z pěti závodů a má náskok 55 bodů na Belgičana Thierryho Neuvilla. „Sardinie nebyla tak vydařená, jak jsme si přáli, ale doufám, že v Keni neztratíme tolik času čistěním trati a doufám, že zažijeme úspěšný víkend,“ řekl Rovanperä a poukázal na skutečnost, že v první etapě bude opět vyrážet na trať jako první. „Loni jsme měli trochu smůly v pátek, kdy jsme hodně ztratili. Tentokrát se tomu pokusíme vyhnout,“ dodal finský pilot, před rokem celkově šestý.

Stejně jako loni bude na startu i Martin Prokop, který předešlý ročník po vážné nehodě nedokončil. „Strašně se tam těším. Je to těžký závod, auto na to není uzpůsobené, je to specifické. Celý africký příběh je originální. To, co se tam děje, je nepopsatelné. Jsi účastníkem provozu v zemi, která je úplně jinde než jsme v Evropě zvyklí. Na druhou stranu atmosféra je tam velmi přátelská, lidi jsou parádní a příroda je nádherná. Jezdit mezi zvířaty, které tady vidíš jen v zoo, je prostě bomba,“ řekl Prokop.