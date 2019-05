Kopeckého výhra číslo šest. Škoda na Rallye Český Krumlov kralovala

„Bylo to však zase náročné,“ zmínil 37letý jezdec na cílové rampě se zlatým věncem na krku a mokrý od šampaňského.

„Je to dané tím, jaký má krajina okolo Krumlova profil. Všude samý kopec, jezdíme nahoru a dolů. Silnice tu máte úzké a rychlé se spoustou nepřehledných horizontů. Takže vím, že Krumlov je opravdu těžký,“ popsal Kopecký tratě, na kterých v pátek i v sobotu dominoval.

Za pravdu mu dal i jeho 32letý spolujezdec Pavel Dresler. Pro něj je na českokrumlovském podniku nejdůležitější připravit si co nejlépe rozpis, podle kterého pak v rychlostních zkouškách Kopeckého diriguje.

„Krumlov je pro nás navigátory těžký především střídáním rytmu. To znamená, že se rychlé úseky střídají s těmi technickými svižně za sebou a spolujezdec musí umět přizpůsobit rychlost čtení rozpisu tempu auta,“ zmínil Dresler, který přidává ještě další specifikum jihočeské automobilové soutěže.

„Většinou je na Krumlově na tratích bláto nebo prší, proto musím dbát pořádně na poznámky, které chce jezdec po prvním průjezdu zkoušky přidat do rozpisu na ten druhý průjezd,“ vysvětlil Kopeckého spolujezdec.

Ve čtvrté rychlostní zkoušce, která se jela v pátek mezi Blanskem u Kaplice a Svatým Janem nad Malší, dostala do té doby vedoucí posádka zeleno-bílé fabie půlminutovou penalizaci za sporné projetí jednoho ze zpomalovacích úseků. Následně se propadla na čtvrté místo. Kopecký s Dreslerem však o své chybě vůbec nevěděli.

„Jeli jsme to tak, jak jsme to měli uvedené v seznamovacích jízdách. Tak to bylo nakreslené v itineráři a vůbec nás nenapadlo, že by se mělo jezdit jinak. Až když nám o penalizaci řekli, tak jsme s Honzou zkoumali, kde se stala chyba. Jenže nenašli jsme ji. Pořadatelé však řekli, že na zemi byly nakreslené šipky, jenže těch jsme si při seznamovacích jízdách nevšimli a ani v roadbooku nebyly zakreslené. Podle nás jsme tu situaci však vyhodnotili správně,“ vysvětlil Dresler páteční nepříjemnost. „Ale Honzu jsem o to víc popohánět nemusel, jeli jsme pořád stejně,“ usmíval se.

Pech urazil kolo u fiesty

Posádka Kopecký - Dresler i přesto nasbírala na patnácti rychlostních zkouškách obrovský, více než minutový, náskok na druhé auto v cíli. Na inovovanou tovární Škodu Fabia R5 Evo tedy soupeři koukali hodně z dálky.

„Ze staré fabie máme spousty dat a věděli jsme, co je ještě potřeba vylepšit, a o to jsme se právě snažili u nové specifikace,“ popisoval tovární jezdec svůj nový pracovní nástroj.

„Je to zejména o detailech. V určitých momentech fungovalo auto mnohem lépe, ale občas to tak nebylo. Posbírali jsme tu spoustu dat a teď je musíme správně vyhodnotit. Čeká nás Portugalsko a šotolina, budu si muset rychle zvyknout,“ dodal a pár minut nato už sedal do civilního auta a z Krumlova v sobotu odpoledne rychle odjel. „Každou chvíli čekáme narození potomka,“ pousmál se nastávající tatínek Jan Kopecký.

A protože ve třinácté zkoušce urazil kolo svého Fordu Fiesta R5 do té doby třetí Václav Pech, tak za tovární škodovkou dojely do cíle další dvě Fabie R5. Na druhé místo se v Krumlově letos probojoval Filip Mareš s Janem Hlouškem (+1:13,9 minuty) a třetí místo obsadila posádka Jan Černý a Petr Černohorský (+1:29,9).

Pokud by i v následujícím ročníku jihočeské rallye zase zvítězil Jan Kopecký, tak vyrovná počet sedmi výher krumlovského rekordmana Romana Kresty.