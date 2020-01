Na Rallye Krumlov míří třicítka cizinců i Kopecký s Pechem

Propojení významné české a rakouské motoristické soutěže mělo přilákat zahraniční posádky na start obou závodů. „Pořadatelé Jännerrallye nás oslovili s tím, že mají zájem dostat do Rakouska české posádky. Také my chceme zahraniční jezdce v Českém Krumlově, takže jsme se domluvili na společném poháru,“ vysvětluje vznik Regional Rallye Cupu hlavní pořadatel českokrumlovské rallye Pavel Kacerovský.

Jännerrallye přišla před několika lety o pořádání mistrovství Evropy a ze závodu se tak stalo „pouze“ rakouské mistrovství. Proto pořadatelé chtěli změnu. Na víkendové závody v Rakousku však dorazilo pouze pět Čechů, mezi nimi i dvě jihočeské posádky Milan Gregor - Vladimír Štindl a Jiří Perník - Lukáš Votava. Celkově se na start postavilo 68 aut.

„Na přelomu roku má řada českých jezdců auto rozebrané, navíc jezdit v zimě je i finančně náročnější,“ říká Kacerovský.

Na květnovou Rallye Český Krumlov se však chystá už 34 nových posádek ze zahraničí. „Sami jsme s takovým nárůstem nepočítali. Čekali jsme kolem deseti nováčků, nakonec je jich už nyní čtyřikrát tolik,“ raduje se Kacerovský. V minulém roce se jihočeské rallye zúčastnilo 99 posádek, letos se jejich počet může pohybovat mezi 120 až 130. To hraničí s maximálním počtem startujících, propustnost tratě je 140 aut.

Ve startovní listině by neměli chybět jezdci, kteří na Jännerrallye bojovali o nejvyšší příčky. V Rakousku triumfoval v první etapě domácí Simon Wagner, druhý den poháru zajel nejlepší čas další Rakušan Martin Fischerlehner. Společně tak zatím vedou průběžné pořadí o deset bodů před Ernstem Hanederem.

„Každá etapa i celkové výsledky jsou samostatně hodnocené. Znamená to, že celkové pořadí je složené ze šesti bodových hodnot,“ vysvětluje Kacerovský s tím, že závodníci mají šanci na konečný úspěch i v případě, že se jim některý z dní na rallye nepovede.

Wagner je největším favoritem na triumf v přeshraničním poháru. Neměl by tedy chybět v květnu na jihočeských tratích v okolí Českého Krumlova.

„Po závodě potvrdil, že by na rallye chtěl přijet. Ale finální rozhodnutí udělá zhruba do měsíce. Právě Simon Wagner by mohl být jedním ze spolufavoritů celé soutěže,“ odhaduje Kacerovský umístění rakouského jezdce mezi pěti nejlepšími. Další zahraniční posádky se s českou špičkou zřejmě rovnat nemohou. Chybí jim kvalitní technika i zkušenosti na krumlovské rallye.

Fanoušci se mohou těšit i na účast nejlepších českých posádek. Svoji účast předběžně potvrdil šestinásobný vítěz Rallye Český Krumlov a obhájce posledních pěti triumfů Jan Kopecký, stejně jako zkušený Václav Pech, který tento podnik vyhrál v kariéře čtyřikrát. „Česká špička by měla být kompletní. Otázkou je účast Filipa Mareše, který bude jezdit mistrovství světa,“ doplňuje Pavel Kacerovský.

Organizátoři průběžně chystají podnik českého mistrovství. „Trať už máme naplánovanou několik měsíců. Vybíráme nejnáročnější úseky, po kterých můžeme soutěž vést. Koncept zůstává stejný, dojde pouze k malým změnám. Týká se to třeba rychlostní zkoušky v Malontech,“ dodává hlavní pořadatel soutěže s tím, že pro diváky se chystá i tradiční speciální erzeta na českobudějovickém výstavišti.

„Další novinky připravujeme na jubilejní 50. ročník,“ prohlašuje Pavel Kacerovský. Rallye Český Krumlov, včetně 9. ročníku Czech New Energies Rallye, se pojede 22. a 23. května 2020.