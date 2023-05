König má v kotníku natržené vazy, závody superbiků v Itálii vynechá

„Oliverova noha stále dobře nefunguje, nebyl by na motorce stoprocentní. Snažíme se o to, aby vše co nejdříve doléčil. Určitě by měl nastoupit do závodů ve Velké Británii,“ uvedl Königův manažer Miloš Čihák v tiskové zprávě.

Člen týmu Orelac Racing Movisio si kotník poranil před necelým měsícem při pádu ve druhém kole sobotního závodu v Barceloně, když ho po highsideru motocykl vystřelil do vzduchu.

„S nohou se zatím nemůže na motorce pohybovat tak, jak potřebuje. Teď je důležitější, aby zranění stoprocentně doléčil. O letních prázdninách ho čeká závod v Mostě, kde chceme útočit na nejlepší výsledky v sezoně,“ dodal Čihák.

König je v superbicích druhým rokem, v této sezoně je jeho maximem 16. místo z Nizozemska.