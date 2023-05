König si při pádu na superbicích v Barceloně poranil kotník

Kvůli podezření na zlomeninu v levé noze čeká Königa v pondělí v Praze vyšetření. V tiskové zprávě to uvedl jeho manažer Miloš Čihák.

„Ve Španělsku měli pouze digitální rentgen, kdyby měl Oliver na noze nějakou prasklinu, tak by to stejně neobjevil. Po pondělním vyšetření uvidíme, jak budeme Olivera léčit,“ řekl Čihák. König se kvůli nateklému kotníku ani nevešel do závodní boty.

Jedenadvacetiletý König zatím v této sezoně nebodoval. Další závod MS superbiků se pojede začátkem června v Itálii na okruhu v Misanu. Tam už by měl mít český jezdec připravený nový motor.

V Barceloně opět dominoval Španěl Álvaro Bautista, jenž vyhrál devátou letošní jízdu. Jednu nedokončil.