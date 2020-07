Jedinečná motokrosová podívaná. Kaplice hostí světové jezdce

Český šampionát se rozjel už minulý týden podnikem v Dalečíně na Vysočině. Startovní pole by se pro další klání příliš měnit nemělo. V Dalečíně jelo dohromady přes 200 jezdců. I proto se kvalifikace musely rozdělit na dvě části. Podobný scénář se dá čekat i v Kaplici na Českokrumlovsku.



„Všichni elitní jezdci zůstali celý týden v Česku. Můžeme tedy čekat opět skvělou podívanou,“ láká Evžen Zadražil, šéf Střediska motokrosového sportu jižní Čechy.

Nedělní program startuje už v 7.45 hodin volnými tréninky, od 9.30 hodin se jedou kvalifikace. Z nich projde pouze 40 nejlepších do odpoledních závodů. Po půl jedné se celý den slavnostně zahájí. První rozjížďky odstartují ve 13 hodin, druhé pak od 15.50 hodin. Závodit se bude ve třídách MX1, MX2, veteráni a ženy.

V nejprestižněji obsazené třídě MX2 v Dalečíně suverénně vyhrál obě rozjížďky vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa Tom Vialle, jenž před sebe ani na chvíli nikoho nepustil. Devatenáctiletý Francouz při závodech v České republice reprezentuje tým Red Bull KTM Factory Racing / Motosport Chýnov. „Naskytla se možnost startovat na českém šampionátu. V Čechách jsem byl pouze loni v Lokti na mistrovství světa a vím, že tu pořadatelé umí udělat dobré závody. Seriál mistrovství světa má stále ještě nucenou pauzu, tak jsem to bral jako dobrý nápad,“ vysvětluje.

Byl to pro něj první závod po třech měsících, měl obrovskou chuť závodit, jak sám řekl. „Trať byla perfektní a také dobře připravená, vítězství mě potěšilo. Konkurence byla vysoká, například Belgičan Jago Geerts byl ve druhé jízdě hodně rychlý,“ připomíná.

Kvalita byla velká, což je podle něj dané i účastí jezdců ze světa. „Ale i ti domácí jsou velice rychlí. Rozhodně mezi námi nebyla žádná větší výkonnostní díra. Také mi vyhovuje, že se tu jedou dva kvalitní závody týden po sobě,“ doplňuje.

Prvenství bude chtít talentovaný Francouz obhájit i na jihu Čech. „Trať v Kaplici jsem zatím viděl akorát na YouTube videích, ale zdála se mi dobrá, s velkým převýšením, částečně písčitým povrchem, který mi vyhovuje. Na nedělní závod se už moc těším. Mým cílem je letos zisk titulu mistra světa, a tak musím umět dobře zajet na jakékoli trati,“ burcuje se.

O přední příčky se v Blanské kotlině utkají spolu s Viallem zejména Rakušané Rene Hofer a Simon Laengenfelder. Čeští jezdci se v této třídě pohybovali kolem desítky.

V kategorii MX1 mají domácí větší ambice. O pódium bude opět bojovat Jihočech Václav Kovář z Heřmaně u Protivína, který skončil v Dalečíně třetí. „Byl to jediný Čech, který v Dalečíně ve dvou elitních třídách dosáhl na medaili. Václav bude doma o to víc motivovaný,“ očekává Zadražil.

V Kaplici bude chybět domácí hvězda Martin Michek. Ten krátce před koncem první rozjížďky zažil kolaps jater a po průjezdu cílem upadl do bezvědomí. Vrtulník ho musel transportovat do nemocnice, kde se stále zotavuje. „Děkuji fanouškům, jezdcům a zdravotníkům za záchranu života. Pokud to půjde, přijedu vás do Kaplice alespoň navštívit,“ vzkázal.

Pro fanoušky půjde o poslední letošní šanci vidět světové jezdce v Česku, v srpnu už bude restart světového šampionátu.

Diváci budou v Kaplici rozmístění do sektorů a zároveň nadále platí, že nesmí vstupovat do depa.