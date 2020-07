V Dalečíně to byl mazec, říká šéf motokrosařů z Litomyšli

Taková konkurence jako o víkendu v Dalečíně na Žďársku se podle šéfa litomyšlského Orion Racing Teamu Petra Kováře při závodech mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu nikdy předtím nesešla. Projevil se „hlad“ po koronavirové pauze - bylo to jedno z prvních evropských klání.



„Organizátorům se přihlásilo ve čtyřech kategoriích přes dvě stě závodníků. V MX2 jich bylo 82, což je neskutečné číslo, ovšem do dvou skupin museli být rozděleni i v MX1; spousta jezdců zvučných jmen se vůbec neprobila přes kvalifikace. Byl to mazec,“ líčí Kovář.

Tím cennější jsou výsledky zástupců Orionu, který měl pro Dalečín výraznou posilu: dvojnásobného mistra Rakouska a loňského vicemistra německého seriálu ADAC Pascala Raucheneckera. Jemu se dařilo nejvíc - v prestižní třídě MX1 byl v první rozjížďce stříbrný, druhá se s ohledem na stav trati, vyčerpání a zranění závodníků i zpoždění programu nekonala.

„Když jsem viděl tu nabušenou startovku, říkal jsem si, že pro něj bude dost těžké se na pódium dostat - borci jako Vašek Kovář se chtěli doma předvést. Ale druhé místo odpovídá Raucheneckerovým kvalitám,“ míní manažer Kovář.



Petr Bartoš skončil v MX1 třináctý. Soutěžil však zároveň ve veteránech, takže v (jak se později ukázalo) jediné rozjížďce plánovaně šetřil energii na zrušenou druhou.

Ve veteránech se jely obě a Bartoš v nich zdrtil i držitele řady titulů Martina Žeravu.

„Dvakrát dobře odstartoval a vždycky byl brzy ve stupačkách,“ popisuje Kovář. „Petr byl spokojený, má dost natrénováno. Věřil jsem, že Žeravu ‚pozávodí‘, přece jen tomu je už 46 let (Bartošovi bude za pár dní 41). Na to, aby se s Petrem ve veteránech měřil, tady v tuhle chvíli asi nikdo nemá,“ přemítá manažer.

Junior Orionu Petr Rathouský válčil v extrémně našlapané MX2 a obsadil 21. a 18. místo.

„Vždycky se to dá vylepšit, třeba mladý Švýcar Brumann byl se stopětadvacítkou, na které jezdí i Petr, 15. a 11. Ale to je extratřída. Petr se naháněl s dvěstěpadesátkami, z Čechů byl 5. a to je super. Překvapil mě, že v Dalečíně neblbnul, jel podle pokynů, hlavou,“ říká Kovář.

Výkony Barbory Laňkové v ženách poznamenaly pády.

„V první jízdě i tak byla nakonec třetí, to je skvělé. Ve druhé odstartovala nejrychleji, ale pak projela takový těžký dvojskok, Rakušanka Kapsamerová ho ve stejné stopě skočila a dopadla jí na záda... Motorku první vytáhla Kapsamerová a Bára skončila pátá. Hlavně, že je v pořádku,“ těší Kováře.

Jeho stáj čeká už tuto neděli další podnik seriálu MČR na náročné trati v jihočeské Kaplici; Rakušan Rauchenecker by tam neměl chybět.