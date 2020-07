Stíhací jízda hvězdy. Šéfa Orionu nadchla

Z pěti dosud odjetých finálových jízd této sezony byl v královské kubatuře MX1 třikrát druhý a dvakrát třetí. Pascal Rauchenecker, hvězdná posila z Rakouska, se zatím manažeru Petru Kovářovi z litomyšlské motokrosové stáje Orion Racing Team výsledkově vyplácí. Lepší než on je v seriálu mezinárodního mistrovství republiky jen Němec Max Nagl, který si jede „vlastní“ kategorii; stejné to bylo i teď v jihočeském Jiníně, kde Rauchenecker za Naglem obsadil dvě druhé příčky a celkově bral též stříbro.



„Pascal ten závod udělal, přitom v Jiníně špatně startoval a musel předjíždět zkušené jezdce,“ podotýká šéf Orionu Kovář. „Původně to nevypadalo moc dobře. Ale zabojoval a dostal se před ně,“ chválí svoji týmovou jedničku.

Dvojka, jíž je ostřílený Petr Bartoš, znovu dokázala ovládnout třídu veteránů. Tentokrát ovšem, na rozdíl od předchozích klání v Dalečíně a Kaplici, v obou jízdách s minimálním náskokem na mnohonásobného šampiona Martina Žeravu.

„Žerava ho chtěl prohnat, ale jak za to vzal, vždycky udělal chybu a upadl. Nakonec se ještě zapotil, aby za sebou udržel vynikajícího Rakušana Staufera,“ líčí Kovář.

Bartoš se však stejně jako Rauchenecker účastní i MX1 a v té trochu kuriózně vynechal první jízdu. Po úvodní „rundě“ veteránů totiž s mechanikem nestihli včas umýt zabahněnou motorku a dostat ji včas do předparkoviště, což je nutné.

Nedvědův holeshot, pak propad

„Je na to limit a on ji tam dal asi dvě minuty po. Kdyby to bylo pár vteřin, pořadatelé, vzhledem k tomu, že jezdí i ty veterány, přimhouří oči. Ale takhle nemohli - bylo správně, že ho do závodu nepustili. Byla to chyba, je to škoda, ale stává se to. Nebudeme z toho dělat nějakou vědu,“ konstatuje Kovář. Ve druhé rozjížďce byl Bartoš 17. Podle Kováře mu už od ranní kvalifikace nešly starty; k tomu hned upadl a do závodu se vracel z posledního místa.

„Soupeři ho nechtěli pouštět, k tomu jel ty veterány... Je pravda, že MX1 se Petrovi v Jiníně moc nevydařila,“ poznamenává k tomu Kovář. V letos nesmírně našlapané MX2 se v sezoně za Orion premiérově představil Jonáš Nedvěd, který tak doplnil nadějného juniora Petra Rathouského. Nedvěd byl 12. a 17., což celkově stačilo na 16. místo, Rathouský 22. a 18., v součtu 21.

„Oba ráno jezdili super časy, pohybovali se ve druhé nejsilnější skupině. Jonáš v první jízdě vyhrál holeshot (vyjížděl na čele z první zatáčky), ale pak se propadal. Fyzicky na to po zranění ještě nemá, měl toho potom plné kecky,“ všiml si Kovář.

Posledními dvěma zástupci Orionu v Jiníně byli Barbora Laňková v ženách a Aleš Suchánek ve veteránech. Laňková dospěla do cíle jako 4. a 3. a byla 4. celkově, Kováře však potěšil především fakt, že poskočila na bronzovou pozici v seriálu. Od Suchánka se výrazné výsledky nečekají. V Jiníně byl nejprve 17., do druhé jízdy už nenastoupil.