Dalečín hostil mistry motokrosu. Nový majitel chce tratím slávu vrátit

„Syn předchozího majitele Jana Šefla trať zdědil a usoudil, že není schopen to dál provozovat. Jeho otec trať udržel v chodu, i když se zde jezdily třeba jen dva závody ročně,“ připomíná méně slavnou éru Petr Hromek, majitel HT Group, jehož jméno je spojeno například i s brněnským hokejem.



Od té doby se do Dalečína zase pravidelně vrací mezinárodní mistrovství republiky jednotlivců i týmů. Co na tom, že kvůli covidu družstva nakonec před dvěma týdny nedorazila.

Měla to být už druhá letošní prestižní akce. V červnu po první vlně koronaviru mohli příznivci motokrosu zavzpomínat na staré časy. Dalečínský závod se totiž stal prvním velkým podnikem sezony, který přitáhl pozornost světové elity.

„Přijelo snad dvacet bývalých mistrů světa, třeba belgické legendy Everts a Smets. Tím, že se nejely závody mistrovství světa a Dalečín byl prvním republikovým závodem, k nám v červnu dorazily tovární týmy jako KTM nebo Husqvarna a přivezly svoje elitní jezdce. Právě i díky těmto starým pánům, kteří tady kdysi závodili a kteří mají v týmech nějakou pozici,“ vysvětluje Hromek.

Zachránce je věčně špinavý a v montérkách

Generace, která tratě a zázemí mezi obcemi Písečné a Dalečín budovala, Hromka považuje za zachránce. A většina místních mu proto fandí. „My jsme vděční, že areál koupil Petr Hromek a nenechal ho zarůst kopřivami. Teď je tady všechno na úrovni,“ porovnává Miloš Sedler, někdejší vedoucí tratí.

Historické milníky dalečínského závodiště 1962 – říjnová „ukázková jízda v terénu“ se stala prvním (neoficiálním) závodem v Písečské zmoli

1971 – motokrosové mistrovství republiky do 500 ccm už se jelo na prodlouženém okruhu nataženém i na druhou stranu silnice

1977 – Velkou cenu ČSSR, první závod mistrovství světa kubatury do 125 ccm, vidělo 14 tisíc diváků

1991 – poslední závod MS, původně se měl konat v Holicích, pořadatelství převzal Dalečín, ale prodělečný podnik dostal místní AMK do úpadku

1994 – závodiště se stalo majetkem MSK Praha, v jejímž čele stál Jan Šefl; poté došlo k oddělení 3 450 m dlouhé tratě na dvě části (nad silnicí a pod ní)

2012 – po letech mimo větší pozornost se do Dalečína vrátily prestižní závody v podobě mezinárodního mistrovství ČR

2017 – areál koupil brněnský podnikatel Petr Hromek

„A já si někdy říkám, zda to mám zapotřebí. Jsem věčně zašpiněný a v montérkách,“ glosuje pobaveně Hromek. Vyzdvihuje svoje pomocníky. „Třeba Míra Vašek z Víru se o trať staral deset let, díky němu přežila. Trať bylo takové jeho království,“ chválí. Kromě místních mu pomáhá i parta z Brna.

K motokrosu se Petr Hromek dostal před lety, a to překvapivě díky dceři. „Motokros jsem nevnímal do té doby, než ve svých třinácti letech začala jezdit na motorce. A dobře. Vtáhla mě do toho. Je to zajímavé prostředí, čas trávím venku, to se mi líbilo,“ vzpomíná Hromek na svůj vstup do motokrosu. Brzy nato založil i svůj závodní tým.

Písečská zmole je ve světě motokrosu známá spíše pod oficiálním názvem Dalečín. A zatímco lidé z Písečného radši používají první název, obyvatelé z nedalekého Dalečína si oblíbili ten druhý. A často se kvůli tomu po sousedsku hecují.



„Pro všechny v motokrosu je to Dalečín, ale trať je na katastru Písečného s názvem Písečská zmole. Historicky je to od té doby, kdy v Dalečíně založili automotoklub,“ vysvětluje Hromek. Název klubu vzniknuvšího pod křídly sportovně branné organizace Svazarm se pak přenesl i na trať.

Areál stojí stovky tisíc ročně, musí si na sebe vydělat

Plány majitele do budoucna jsou jednoduché. „Nesedřít se k smrti a udržet to tady při životě. Miliony, které jsem do toho nalil, jsem pohřbil. Ale nechci doplácet na provoz. Na to si musí areál vydělat,“ říká rezolutně.

Proto letos některé služby na závodišti pro trénující jezdce zpoplatnil, i když se to mnohým nelíbilo. „Jen provoz areálu stojí ročně 700 až 800 tisíc korun,“ počítá majitel. Má i zaměstnance, který se nejen o trať stará.

Areál v posledních letech opět výrazně ožil. Vrcholem roku bývá mezinárodní mistrovství republiky. Na jaře jednotlivců, na podzim družstev, plus několik regionálních závodů.

„Pořádáme maximum toho, co jsme schopní zde jezdit. Je to jedna z nejkrásnějších tratí v republice. Pacov a Dalečín jsou hodně vysoko,“ má jasno Hromek.

Co chybí k tomu, aby se do Dalečína vrátilo mistrovství světa? „Je to dosažitelné, ale je to o penězích. Také by se musela prodloužit trať, tedy znovu jezdit jako kdysi přes silnici, čímž by bylo k dispozici také více místa pro diváky,“ zamýšlí se Petr Hromek. Nešlo by to podle něj bez podpory všech okolo.