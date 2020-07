Motokros v Kaplici se vydařil, vládli světoví jezdci

Kovář: Účast hvězd závodům prospěla Narodil se v Heřmani u Protivína a trať v Kaplici velmi dobře zná. Přesto ale 24letý Václav Kovář nedokázal navázat na třetí místo z posledního závodu v Dalečíně. V kategorii MX1 skončil dvakrát čtvrtý.

V prvním závodě jste neodstartoval ideálně a začínal až z konce první desítky. Pokazilo vám to úvodní rozjížďku?

Ani ne. Starty nemívám dobré, a pokud začnu do 10. místa, tak jsem spokojený. Ale jinak byl úvod do jízdy katastrofální. Ostatní mě předjížděli a já měl tvrdé ruce. Dalo se využít toho, že vpředu nebyl Max Nagl. Celkově jsem se spíš trápil. Čím to bylo?

Neumím zkraje jízdy nasadit tempo a zajíždět rychlá kola. To je odjakživa můj problém. Snažím se na tom pracovat, ale není to lehké. V kvalifikaci rychlé kolo zajet umíte. Proč to nejde v závodě?

Je to zajímavé. V kvalifikaci se naučím jednu stopu a tu umím zajet rychle. Ale v závodě je to něco jiného a nedokážu si najít klid na svoji stopu. Místo toho hledám nové a kvůli tomu ztrácím čas. Tentokrát pro vás bylo pódium daleko, v první jízdě jste na třetí místo ztratil 41 sekund, ve druhé 15.

Oproti Dalečínu přibyl Arminas Jasikonis, což je tovární jezdec Husqvarny. Bylo vidět, že je někde jinde. Ale pro mě znamenají dvě čtvrtá místa cenné body do pořadí českého seriálu. Jste jako jezdec rád, že s vámi závodí světové hvězdy? Nebo jejich účast berete spíše tak, že vám berou body?

Českému motokrosu takové hvězdy jednoznačně prospějí. U nás se jede jediný šampionát v Evropě, i na zahraničních serverech se o tom hodně mluví a píše. I já sám jsem rád.