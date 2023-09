Skvělý okruh a pestrá show. Motokros se po roční pauze vrací do Opatova

„Má být pěkné počasí, ale ne vysoké teploty, tak mezi 20 a 25 stupni, takže by to lidi nemuselo táhnout k vodě. Na motokros je to ale ideální a fanoušky by měla nalákat i česká jezdecká špička, která na startu nebude chybět,“ říká manažer Orionu Petr Kovář, který bude závodem tradičně provázet s mikrofonem.

Diváků by mohlo dorazit o to víc, že loni se v Opatově, jinak tradičním podniku seriálu, vůbec nejelo.

„Tehdy se nepodařilo najít vhodný termín, přes léto to nejde kvůli žním a podobně. Letos už to ale zase klaplo. Jsme moc rádi. Obrovská výhoda Opatova je v tom, že fanoušci z každého místa vidí 95 procent trati. Je tam i perfektně umístěné depo,“ líčí Kovář.

Soutěžit se bude jako obvykle ve čtyřech kubaturách: královské MX1, dále MX2, do 85 ccm a ve veteránech, kteří mají ještě podkategorii nad 50 let. Nedělní tréninky začínají v 7.45, finálový blok „ostrých“ rozjížděk je pak na programu od 13 hodin.

Kovář v MX1 nasadí Slováka Pavla Repčáka a Petra Bartoše, jenž jako lídr veteránů pojede dvě třídy. Z kraje by se tu měl dále ukázat třeba i Roman Mňuk z vysokomýtského Mňuk Racing Teamu.

Nejvýše v pořadí seriálu si stojí sedmý Repčák, ve srovnání s loňskem ale zaostává.

„Repčák pořád nemůže potvrdit svoji formu z Německa, kde byl naposledy v seriálu ADAC třikrát na bodech,“ podotýká Kovář. „Bartoš (průběžně 16.) bude chtít prohnat kamarády Kováře, Michka nebo Nedvěda. Snad to zvládne,“ přeje si šéf Orionu.

Ve „dvojkách“ udělal minule ve Stříbře svým triumfem pořádný průvan teprve 15letý Vítězslav Marek z pardubického Cermen Racing Teamu a velké ambice bude mít nepochybně i nyní. V barvách Orionu se předvedou mladíci Martin Červenka a Dominik Kučeřík, zazávodit si s borci opačného pohlaví však zamýšlí i vedoucí jezdkyně šampionátu žen Barbora Laňková.

„Už s tím nějakou dobu koketuje, tak to možná zkusí. Kdyžtak to pro ni bude dobrý trénink,“ míní Kovář, jenž v souvislosti s MX2 v Opatově čeká i na vyjádření rekonvalescenta Petra Rathouského.

Ve veteránech bude Bartoš hájit hubený náskok před dalším matadorem Žeravou, Slovák Ivan Černý z Orionu se pak reálně může posunout na čelo pořadí 50 let plus.